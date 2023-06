Παράξενα

Θεσσαλονίκη - Σύνδρομο Rapunzel: 700 γραμμάρια τρίχες είχε στο στομάχι της μια 14χρονη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η γιατρός που αφαίρεσε την μάζα από τρίχες και βαμβάκι από μπατονέτες. Για χρόνια το κορίτσι είχε την βλαπτική συνήθεια. Πως από μια κίνηση η γιατρός κατάλαβε γιατί είχε πόνο στην κοιλιά.

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά κοριτσιού με σύνδρομο Rapunzel αντιμετώπισαν πριν από λίγες ημέρες γιατροί στην κλινική «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη καθώς, όπως διαπιστώθηκε, η 14χρονη που μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε στο στομάχι της μιας μεγάλη μάζα από τρίχες βάρους 700 γραμμαρίων.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η χειρουργός που έκανε την αφαίρεση της μάζας, το εν λόγω τριχοπίλημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν εντοπιστεί και αφαιρεθεί παγκοσμίως.

«Τριχόπλημα είναι η μάζα από άπεπτες τρίχες μέσα στον γαστρεντορολογικό σωλήνα μετά από βρώση αυτών. Η συχνότητα στον γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 0,06% έως 4%» εξηγεί η παιδοχειρουργός και υπεύθυνη του Παιδοχειρουργικού τμήματος της κλινικής «Άγιος Λουκάς», Κατερίνα Ραμματά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η 14χρονη κοπέλα, η οποία έχει πλέον αναρρώσει και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη, έτρωγε τις τρίχες των μαλλιών της για τουλάχιστον επί 12 χρόνια.

Το κορίτσι έτρωγε και κλωστές από κουρτίνες του σπιτιού της, αλλά και βαμβάκι από μπατονέτες, χωρίς οι γονείς της να αντιληφθούν το παραμικρό.

Πήγαν το παιδί στο γιατρό επειδή πονούσε στην κοιλιά. Μια κίνηση που ασυναίσθητα έκανε το κορίτσι, ενώ συνομιλούσε με την γιατρό, ήταν αυτή που την έκανε να σκεφθεί το ενδεχόμενο για σύνδρομο Rapunzel, είπε η γιατρός στον ΑΝΤ1.

Το σύνδρομο Rapunzel εμφανίζεται εννέα φορές συχνότερα στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες και σε αυτές τις περιπτώσεις το 80% των περιστατικών εντοπίζεται κυρίως σε παιδιά ή έφηβες.





