Market Pass: Σενάρια για επέκταση του μέτρου

Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα συνεχίζονται, παρά τη μείωση του πληθωρισμού και υπάρχουν σκέψεις για επέκταση του μέτρου, έστω και με περιορισμό των δικαιούχων.

Ασκήσεις για επέκταση της χρονικής διάρκειας του Market Pass έως τον Οκτώβριο ή και τα τέλη του έτους τρέχουν στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς συνεχίζεται η κούρσα των τιμών στα τρόφιμα, πλήττοντας με σφοδρότητα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Με τα σημερινά δεδομένα, το Market Pass ολοκληρώνεται τον Ιούλιο, ενώ τέλος Ιουνίου λήγει και το «καλάθι του νοικοκυριού», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιο άλλο ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι μέσες ανατιμήσεις στην ομάδα των ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών τρέχουν με 11,6% για το μήνα Μάιο ενώ έρχεται νέο πληθωριστικό κύμα με διψήφιες αυξήσεις σε ευρύ φάσμα ειδών πρώτης ανάγκης που θα επιτείνει την αιμορραγία στα εισοδήματα.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για επέκταση της οικονομικής ενίσχυσης θα ληφθεί από τη νέα κυβέρνηση και σε συνάρτηση με τα περιθώρια για παροχές που θα υπάρχουν στον προϋπολογισμό, τις συστάσεις για δραστική συμπίεση των μέτρων στήριξης που έχει κάνει η Κομισιόν και τον στόχο που έχει τεθεί φέτος για τα πλεονάσματα.

Το θέμα είναι εάν το Market Pass θα δοθεί στο σύνολο των δικαιούχων ή θα υπάρξουν νέα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να το λάβουν μόνο οι ευάλωτοι. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί και το κόστος του μέτρου κάτω από τα 650 εκατ. ευρώ που στοίχισε αρχικά, από τη στιγμή που θα μικρύνει η περίμετρος των τελικών δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές του Market Pass άρχισαν τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνονται τον Ιούλιο, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 2,84 εκατ. Όσοι είχαν επιλέξει κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, έλαβαν στις αρχές Μαΐου την τελευταία επιδότηση για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Τα νοικοκυριά που προτίμησαν την κατάθεση του επιδόματος στην άυλη κάρτα θα εισπράξουν την τελευταία δόση στις 3 Ιουλίου, ενώ οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες λήγουν αυτομάτως στις 31 Αυγούστου 2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την ημερομηνία αυτή.

Δικαιούχοι του Market Pass είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας που προβλέπει ο νόμος.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα του Market Pass χρησιμοποιείται σε POS που διαθέτουν σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιεία και διάφορα καταστήματα τροφίμων. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών.

