Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Θανάσης Λάλας: Οι συνεντεύξεις, τα “Κακά Παιδιά” και τα γυαλιά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε για τα πρώτα βήματα και τις μεγάλες στιγμές στην καριέρα του, ενώ είπε την ιστορία για τα γυαλιά του.

-

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν ο Θανάσης Λάλας, ο οποίος μοιράστηκε εμπειρίες από την προσωπική και επαγγελματική του καριέρα.

Ο δημοσιογράφος που έγραψε Ιστορία με τις συνεντεύξεις του, αποχώρησε από το επάγγελμα το 2006, ενώ αποκάλυψε και το πραγματικό του όνομα.

«Κυριακόπουλος είναι το πραγματικό μου επώνυμο, το Λάλας είναι ψευδώνυμο. Όταν ήμουν μικρός έγραφα ποιήματα και από κάτω έβαζα αυτό μη το δουν στην παρέα μου…», είπε και πρόσθεσε πως, «στο σχολείο μέχρι την 5η γυμνασίου ήμουν κακός στις εκθέσεις γιατί δεν μπορούσα να γράψω εντός θέματος. Έγραφα το θέμα που διάλεγα μόνος μου. Μέχρι που ένας Κύπριος δάσκαλος έλεγε “όλοι αυτό το θέμα και ο Λάλας ό,τι θέλει”. Είμαι πολύ της ομάδας και ό,τι έχω κάνει το οφείλω στις ομάδες. Η δύναμη έρχεται από τους άλλους, νομίζουμε ότι το “εγώ” δυνατό, αλλά μέσω του “εμείς” έρχεται η αποθέωση. Υπήρχαν άνθρωποι που λένε ότι στο ΒΗΜΑ, φωνάζει πάρα πολύ. Είχα τεράστιες ευθύνες και ήμουν άσχετος. Δεν το είχα σπουδάσει για να νιώθω βέβαιος».

«Πήγαινα στους περιπτεράδες κι έκανα συσκέψεις και γεύματα για το καινούργιο μου όνειρο να το στηρίξουν», είπε για το ξεκίνημά του ως δημοσιογράφος και μιλώντας για τις πηγές έμπνευσής του, ανέφερε πως, «επιρροές είναι μικρές πόρτες για να πας στο δωμάτιο του ονείρου σου και της ψυχής σου. Έχουν όλοι πόρτες φόβου και ξαφνικά έρχεται μια επιρροή. Η βασική μου επιρροή ήταν ο Στρατής Τσίρκας, έκανα γαλλικά με τη γυναίκα του, κ. Αντιγόνη, τον γνώριζα κ. Γιάννη, δεν ήξερα ποιος είναι. Ο χασάπης της γειτονιάς μου έδωσε ένα βιβλίο του να το υπογράψει, μου έμαθε ότι έξυπνος είναι αυτός που κάνει τους άλλους έξυπνους».

«Ποδόσφαιρο έπαιζα όλη μέρα και ήμουν καλός στα μαθηματικά. Είχα πάρει μεταγραφή να πάω στον Παναθηναϊκό και μου άλλαξε όλη τη ζωή. Ήταν ο πνευματικός μου πατέρας», αποκάλυψε.

Αναφέρθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Κακά Παιδιά» σημειώνοντας ότι, «11 χρόνια κράτησε. Εμείς όταν παίζαμε πρέπει να είχαμε 83% ακροαματικότητα, σταματούσαν τα πάντα. Δεν βγαίναμε ποτέ με τα πρόσωπά μας, δεν ξέρω πού μας γνώριζαν»,

«Η Μαρία Καβογιάννη ήταν το πρώτο μου κορίτσι, όταν ήμασταν μικροί και πηγαίναμε μαζί στο φροντιστήριο. Τρομερό ταλέντο. Κάτι είχε γίνει με τον Κώστα Χαρδαβέλα και μετά σταματήσαμε. Άλλαξε και η ζωή του Λάμπη, τράβηξε άλλον δρόμο. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν πολύ επικίνδυνο πράγμα. Παίρναμε Μητσοτάκη και Παπανδρέου. Γελούσαν όλοι κι ας τους κάναμε τέρατα. Δεν είχε σωθεί κανείς. Μια φορά είχαμε πάει στα δικαστήρια από απόστρατο για τη 17 Νοέμβρη. Πώς ξεφύγαμε τότε από τον ανακριτή; Μπήκα μέσα και έκανα φάρσα από το γραφείο του ανακριτή για να καταλάβει και μας άφησε», εξομολογήθηκε.

«Η πρώτη μου συνέντευξη ήταν του Billy Bo το 1983. Μετά από 2-3 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Διάβασα μια συνέντευξη ενώ καθόμουν στην παραλία και λέω αυτό μπορώ να το κάνω, το κάνω με τις φίλες της μάνας μου», δήλωσε ο Θανάσης Λάλας.

Για τις φήμες που έλεγαν ότι οι συνεντεύξεις που έβγαλε δεν τις είχε κάνει, απάντησε: «Δεν έχω κάνει καμία συνέντευξη μόνος μου, όλες είναι με παρέα. Γελάμε πολύ όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην έχεις πάρει συνέντευξη του Μπιλ Κλίντον και να έχεις βάλει συνέντευξή του, με την αμερικάνικη πρεσβεία εδώ; Όταν ήμουν νέος και τα άκουγα αυτά, τσαντιζόμουν πολύ. Είμαι από τους ελάχιστους δημοσιογράφους στην Ελλάδα που έχω κάνει συνεντεύξεις face to face».

«Εγώ δεν έκανα ποτέ συνέντευξη για να μάθω ποιος είναι ο απέναντί μου. Είχα απορίες που με ενδιέφερε να τις λύσω, είχα έναν ιδιόμορφο τρόπο να κάνω συνεντεύξεις», συμπλήρωσε.

Ο Θανάσης Λάλας μίλησε για τα γυαλιά που τον χαρακτηρίζουν και είπε πως, την πρώτη φορά που τα είδε ήταν με τη Χρύσα Ρώπα στο Παρίσι.

«Πρέπει να ήταν το 1993 και αν δεν κάνω λάθος ήμασταν με την Χρυσούλα στο Παρίσι. Μπήκαμε σε ένα μαγαζί κι εγώ φορούσα τα κλασικά γυαλιά. Είδαμε κάτι παράξενα και η Χρυσούλα μου είπε “ρε παιδί μου ποιος τα φορά αυτά;”. Της λέω θα τα φορέσω εγώ. Τα φόρεσα και δεν τα έβγαλα ξανά από τότε».

«Υπάρχει ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο. Όταν ήμουν στην Νέα Υόρκη και φορούσα εκείνα τα γυαλιά με το πράσινο μπράτσο, είδα απέναντι ένα μαγαζί με γυαλιά. Ήταν χειροποίητα τα γυαλιά που είχα πάρει από την Γαλλία. Μπήκα στο μαγαζί και ξαφνικά είδα όλη αυτήν την συλλογή. Είπα ότι θα πάρω ακόμα ένα ζευγάρι γιατί είδα την συλλογή. Λέω ότι θέλω αυτά τα συγκεκριμένα γιατί δεν θέλω να τα χάσω και μου είπε Λάλας το όνομά σας; Τα έχω αποσύρει γιατί ξέρω ότι στην χώρα σας είστε γνωστός με αυτά τα γυαλιά κι έχω βγάλει μόνο αυτόν τον συνδυασμό των χρωμάτων. Ξαφνικά μου έδωσε τρία γυαλιά δώρο από αυτά που είχαν αποσυρθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη για φθορές σε 10 ΑΤΜ

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

EURO 2024: Ο Δουβίκας στη θέση του Ιωαννίδη