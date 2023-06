Κοινωνία

Παιδόφιλος: Συνελήφθη ξανά ο 63χρονος που έκλεισε ραντεβού στην 14χρονη

Δεύτερη φορά συνελήφθη ο 63χρονος που κατηγορήθηκε ότι είχε κλείσει ραντεβού με 14χρονη.

Συνελήφθη ο 63χρονος που την Κυριακή είχε συλληφθεί κατηγορούμενος ότι είχε κλείσε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη, στην οποία είχε προηγουμένως στείλει χυδαία μηνύματα.

Στο σπίτι του στο Κιάτο βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια κι έτσι, οι αστυνομικοί του πέρασαν ξανά χειροπέδες και σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου.

Ο 63χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με εισαγγελική εντολή, μετά τη σύλληψή του στην Ομόνοια την Κυριακή και την νοσηλεία του.

Πρόκειται για παλιό γνώριμο της Αστυνομίας, καθώς το 1998 είχε καταδικαστεί για τον βιασμό μία γυναίκας. Όπως είχε τότε γίνει γνωστό, έβαζε αγγελίες για baby sitter και παρέσερνε ανυποψίαστες γυναίκες στο σπίτι του, προσπαθώντας να τις βιάσει.

Επιπλέον, η 12χρονη -θύμα μαστροπείας από τον Κολωνό, τον αναγνώρισε ως έναν από τους βιαστές της.

