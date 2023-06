Πολιτική

Εκλογές: Βορίδης, Ζαχαριάδης και Κωνσταντινόπουλος για το ναυάγιο στην Πύλο (βίντεο)

Με αφορμή το ναυάγιο στην Πύλο οι τρις υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Με τον χρόνο προς τις δεύτερες κάλπες να μετρά αντίστροφα, υποψήφιοι βουλευτές διασταυρώνουν τα ξίφη τους για ζητήματα της επικαιρότητας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Μάκης Βορίδης, υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία, στην Ανατολική Αττική, ο Κώστας Ζαχαριάδης, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β1' του Βορείου Τομέα Αθηνών και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υποψήφιος ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στην Αρκαδία.

Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, είναι η διαχείριση του ναυαγίου στην Πύλο, με την κόντρα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σχετικα εάν η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα για την διάσωση των μεταναστών να είναι “μήλον της έριδος”.

Ένταση προκλήθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του Κώστα Ζαχαριάδη για τις ευθύνες σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία.

