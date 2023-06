Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Νέο βίντεο από τη Frontex με το πλοίο πριν βυθιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κι άλλοι σοροί ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Βίντεο με το αλιευτικό να βγάζει καπνούς. «Υπήρχαν νεκροί πριν από τη βύθιση», δήλωσε συγγενής αγνοούμενου στον ΑΝΤ1.

-

Ένα νέο βίντεο με το αλιευτικό που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου έδωσε στη δημοσιότητα η Frontex. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το υπερφορτωμένο αλιευτικό να βγάζει καπνούς.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας έφτασαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι σοροί των τριών ακόμα θυμάτων που εντοπίστηκαν νωρίτερα στη θάλασσα, με τον αριθμό των θυμάτων να φτάνει πια τους 81. Οι σοροί είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν, καθώς είναι σε αποσύνθεση.

«Αναφορικά με την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε διεθνή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή 47 ν.μ. νοτιοδυτικά Πύλου, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., γνωρίζεται ότι Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε τρεις (03) σορούς στην ανωτέρω περιοχή, τις περισυνέλεξε και τις μετέφερε στον λιμένα Καλαμάτας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού.

Ο Αμίν που αναζητεί τον ξάδερφό του μετά το ναυάγιο, έφτασετο Σάββατο και συνομιλεί με τις Αρχές αλλά και με επιζώντες του τραγικού ναυαγίου. Όσα μεταφέρει, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τις συνθήκες στη διάρκεια του ταξιδιού σοκάρουν.

«Δεν υπήρχε φαγητό, δεν είχαν φάει για 7 ημέρες. Χωρίς φαγητό για 7 ημέρες και το λιγοστό νερό που υπήρχε στο σκάφος. Για αυτό το νερό οι άνθρωποι άρχισαν να τσακώνονται», αυτό τονίζει είχε ως αποτέλεσμα πολλοί να πεθάνουν στο πλοίο από την πείνα και τη δίψα.

Οι άνθρωποι που επιβίωσαν μου είπαν, είδαν νεκρούς πριν το πλοίο βουλιάξει. Όλοι είχαν πεθάνει από τη δίψα και την πείνα», περιγράφει ο Αμίν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο Τιτανικού: Αγνοείται τουριστικό υποβρύχιο

Ναρκωτικά - “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Μετέφερε υγρή κοκαΐνη μέσα... σε προφυλακτικά (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: η Μαρία Κορινθίου, το “διαζύγιο” με τον ΑΝΤ1 και οι σχέσεις τους (βίντεο)