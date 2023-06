Πολιτική

Τσίπρας: Θέλουν να ξεμπερδεύουν με τον ΣΥΡΙΖΑ για να στήσουν ανεξέλεγκτο καθεστώς

Με απόσπασμα από τον Καζαντζάκη το αγωνιστικό κάλεσμα του Τσίπρα από το Ηράκλειο, «Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα!».

-

Μήνυμα αγωνιστικότητας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ παράλληλα κατήγγειλε «την δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «δεν δίστασαν να ρίξουν στην αρένα ακόμη και ευαίσθητα εθνικά θέματα, όπως το θέμα της Θράκης και της μειονότητας και να μετατρέψουν την ΕΥΠ σε εργαλείο του κόμματος και της κομματικής σκοπιμότητας».

Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του με μία αποστροφή του Νίκου Καζαντζάκη: «Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα!» και πρόσθεσε, «Αυτό κάνουμε από την πρώτη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, φίλες και φίλοι. Πολεμάμε! Μαθημένοι στα δύσκολα, στις νίκες, αλλά και τις ήττες, στις επιτυχίες αλλά και τις αστοχίες, δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε τη μάχη για όσα εμείς θεωρούμε δίκαια και ανθρώπινα. Δε λογαριάσαμε ποτέ το πολιτικό κόστος. Μόνο πολεμάμε για τις αξίες μας και τα ιδανικά μας. Για την αξία της ανθρώπινης ζωής που για μας δεν έχει χρώμα, θρησκεία και εθνικότητα. Για όσα είναι δίκαια για την κοινωνία και την Ελλάδα».

Ο κ. Τσίπρας θέλησε να τονώσει το ηθικό των ψηφοφόρων, «Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Όρθιοι. Δίνοντας τη μάχη ψήφο-ψήφο και άνθρωπο-άνθρωπο. Γιατί οι συσχετισμοί είναι για να αλλάζουν. Γιατί την ιστορία δεν τη γράφουν οι κυρίαρχοι, αλλά οι λαοί. Και τίποτε δεν έχει κριθεί πριν ο λαός με την ψήφο του βάλει την Κυριακή τη σφραγίδα του».

Ο κ. Τσίπρας στράφηκε κατά της «δεξιάς του κ. Μητσοτάκη» λέγοντας: «Σε αυτή την εκλογική μάχη βέβαια, βλέπουμε πόσο αδίστακτοι είναι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Που έναν και μόνο στόχο έχουνε: Όχι να κερδίσουνε τις εκλογές. Αλλά να ξεμπερδέψουνε μαζί μας. Δε δίστασαν να ρίξουν στην αρένα ακόμη και ευαίσθητα εθνικά θέματα. Όπως το θέμα της Θράκης και της μειονότητας. Δε δίστασαν να μετατρέψουν την ΕΥΠ σε εργαλείο του κόμματος και της κομματικής σκοπιμότητας. Για να λασπώσουν εμάς. Δε δίστασαν να χρησιμοποιήσουν το διχασμό και λέξεις βγαλμένες από τις πιο σκοτεινές εποχές της ιστορίας μας. Να μας πούνε εθνική εξαίρεση. Να μας πούνε μειοδότες. Όπως έκανε η Δεξιά στις πιο μαύρες μέρες της πατρίδας. Όταν χώριζε τους Έλληνες σε εθνικόφρονες και μιάσματα».

