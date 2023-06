Αθλητικά

Ρονάλντο: Ρεκόρ Γκίνες για τον άσο του ποδοσφαίρου (εικόνες)

Ακόμη ένα μεγάλο ρεκόρ, από τα πολλά που έχει “σπάσει” στην καριέρα του, κατέκτησε ο άσος της μπάλας, στον αγώνα της Εθνικής Πορτογαλίας.

Είναι ο άνθρωπος των ρεκόρ... Κι έχει «σπάσει» πάρα πολλά τέτοια στο ποδόσφαιρο, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, τον μεγάλο «αντίπαλό» του, αλλά και «συνοδοιπόρο» του σ’ αυτή την ανεπανάληπτη πορεία δόξας των δυο τους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έπιασε το βράδυ της Τρίτης (20/6) στον αγώνα της Εθνικής Πορτογαλίας με την Ισλανδία στο «Laugardasvollur» του Ρέικιαβικ άλλη μία «κορυφή»:

Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία που έφτασε τα 200 παιχνίδια με την Εθνική Ομάδα ανδρών της χώρας του και παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τα Ρεκόρ Γκίνες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Απλησίαστο ρεκόρ, σαν αυτό που έκανε τον περασμένο Μάρτιο, όταν κόντρα στο Λιχτενστάιν έπαιξε τον 197ο αγώνα του με τους Ίβηρες κι «εκθρόνισε» από την κορυφή της σχετικής λίστας τον Μπαντέρ Αλ-Μουτάβα από το Κουβέιτ.

Κι όλα αυτά σχεδόν 20 χρόνια απ’ το ντεμπούτο του με την Εθνική Πορτογαλίας στο ματς με το Καζακστάν (1-0), που διεξήχθη στις 20 Αυγούστου 2003, με τον CR7 να παίρνει το χρίσμα απ’ τον Λουίς Φελίπε Σκολάρι, σε ηλικία 18 ετών, 6 μηνών και 15 ημερών.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να έρχομαι στην ομάδα της Πορτογαλίας, γιατί είναι πάντα ένα όνειρο. Το να φτάσω στους 200 διεθνείς αγώνες δείχνει την αγάπη που έχω για τη χώρα μου και την Εθνική μας», σχολίασε την παραμονή του αγώνα ο Ρονάλντο, περιμένοντας κι αυτό το νέο ρεκόρ, το οποίο έχει συνοδεύσει από 123 γκολ, ήτοι 0,61 τέρματα ανά αγώνα!

Σε σχεδόν 20 χρόνια πορείας με την Εθνική Πορτογαλίας, ο Ρονάλντο έχει αντιμετωπίσει περίπου 70 διαφορετικές χώρες και συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, μετρώντας κατά σειρά (από το EURO 2004 κι έπειτα) παρουσίες σε πέντε EURO και ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα.

Με τον ρόλο του αρχηγού και του ηγέτη της Πορτογαλίας, κέρδισε τα δύο πρώτα μεγάλα τρόπαια στην ιστορία της χώρας του: το EURO 2016 και το Nations League του 2019.

Ο CR7 έχει ακόμη 10 συμμετοχές με 3 γκολ στην U21 της Πορτογαλίας, 5 ματς με 1 γκολ στην U20, 7 ματς με 5 γκολ στην U17, 3 συμμετοχές με 1 γκολ στην Ολυμπιακή Ομάδα των Πορτογάλων και 9 ματς με 7 γκολ με την U15! Δηλαδή έχει άλλα 34 ματς και 17 γκολ (και) με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της πατρίδας του. Απλά μοναδικός...

Η ιστορική βραδιά του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Ρέικιαβικ, όπου συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την Εθνική Πορτογαλίας, συνδυάστηκε με γκολ-νίκης του CR7 επί της Ισλανδίας (1-0).

Αναμφισβήτητα ένα αξέχαστο γκολ για τον 38χρονο, το οποίο έδωσε ένα ξεχωριστό χρώμα στα σημερινά ματς, με τα οποία έπεσε η «αυλαία» της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του EURO 2024.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 200 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Διεθνή Φιλικά: 52 αγώνες, με 20 γκολ και 11 ασίστ

Προκριματικά Μουντιάλ: 47 αγώνες, με 36 γκολ και 14 ασίστ

Προκριματικά EURO: 39 αγώνες, αγώνες, με 36 γκολ και 4 ασίστ

EURO (Τελική Φάση): 25 αγώνες, με 14 γκολ και 9 ασίστ

Μουντιάλ (Τελική Φάση): 22 αγώνες, με 8 γκολ και 2 ασίστ

UEFA Nations League: 11 αγώνες, με 7 γκολ και 2 ασίστ

Confederations Cup : 4 αγώνες, με 2 γκολ και 1 ασίστ

ΣΥΝΟΛΟ: 200 αγώνες, με 123 γκολ και 43 ασίστ