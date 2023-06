Κόσμος

ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε τρία παιδιά - Τα έβαλε στην σειρά και τα εκτέλεσε! (εικόνες)

Τα άψυχα κορμάκια των τριών αγοριών, το μεγαλύτερο εκ των οποίων ήταν 7 ετών, κείτονταν στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας.

Σοκαρισμένοι οι Αμερικανοί παρακολουθούν το θρίλερ που εξελίσσεται στο Οχάιο. Την Πέμπτη ένας πατέρας δολοφόνησε εν ψυχρώ τα τρία μικρά αγόρια τους, αφού πρώτα τα έβαλε στη σειρά στην αυλή του σπιτιού τους και στην συνέχεια τα πυροβόλησε με καραμπίνα. Ο θύτης είναι ο 32χρονος Chad Doerman και τα θύματα οι τρεις γιοι του ηλικίας 7, 4 και 3 ετών. Μία ημέρα πριν τους φόνους των τριων μικρών αγοριών του, ο πατέρας τους ανέβασε αυτή τη selfie τους στο Facebook

Ένα από τα αγοράκια κατάφερε να αποδράσει, όμως ο 32χρονος μακελάρης το κυνήγησε και το γύρισε σπίτι για να το σκοτώσει. Ο δολοφόνος συνελήφθη λίγη ώρα μετά το έγκλημα την περασμένη Πέμπτη και κρατείται. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη σύλληψη του δολοφόνου, κάθεται ήρεμος με το όπλο ανά χείρας στα σκαλιά του σπιτιού του. Το σκηνικό είναι σοκαριστικό. Σκυλιά γαβγίζουν, από το βάθος ακούγεται μια γυναίκα -πιθανότατα η μητέρα- να ουρλιάζει και οι αστυνομικοί... καταπίνουν τη γλώσσα τους όταν αντικρίζουν τα μωρά παιδιά να κείτονται νεκρά.





Η 34χρονη μητέρα τους ήταν παρούσα στο συμβάν, όμως ήταν ήδη αργά. Στην προσπάθειά της μάλιστα να αφοπλίσει τον εκτελεστή των παιδιών της, έφερε και τραύμα από το πυροβόλο όπλο.

«Αυτό είναι μακράν το πιο ανατριχιαστικό, φρικιαστικό έγκλημα που έχω δει», είπε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας της κομητείας Clermont Mark Tekulve, σύμφωνα με το WKRC-TV. «Μπορώ μόνο να φανταστώ τον τρόμο που ένιωσαν και βίωσαν αυτά τα μικρά αγόρια, καθώς ο πατέρας τους -ο προστάτης τους- τα δολοφονούσε». Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο δράστης παραδέχθηκε τις πράξεις του, τις οποίες είχε προσχεδιάσει, ενώ ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον 32χρονο ενώ τα πτώματα των τριών μικρών αγοριών κείτονταν στην αυλή.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ντόερμαν «ομολόγησε τους φόνους και δήλωσε ότι σχεδίαζε τους θανάτους των γιών του για αρκετούς μήνες», σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 9WCPO.

Σύμφωνα με τη New York Post, η πρώτη κλήση έγινε από τη μητέρα που ούρλιαζε ότι «τα μωρά της είχαν πυροβοληθεί», και η δεύτερη έγινε από διερχόμενο οδηγό που είπε ότι ένα κοριτσάκι έτρεχε στον δρόμο λέγοντας ότι «ο μπαμπάς σκοτώνει τους πάντες».

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από το μακελειό κατάφερε να γλιτώσει η κόρη του, η οποία έφυγε τρέχοντας από το συμβάν και ζήτησε βοήθεια από περιοίκους.

