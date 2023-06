Αθλητικά

Βερολίνο: Η Σάκκαρη πήρε ρεβάνς από την Κορνέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να πάρει την νίκη – πρόκριση, απέναντι στην Κορνέ, από την οποία είχε αποκλειστεί την προηγούμενη εβδομάδα, στο Νότιγχαμ.

-

Μία εβδομάδα μετά την ήττα της στο Νότιγχαμ, η Μαρία Σάκκαρη πήρε... ρεβάνς από την Αλιζέ Κορνέ στο Βερολίνο, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16», στο τουρνουά της γερμανικής πρωτεύουσας.

Σε ένα ματς με πολλά σκαμπανεβάσματα, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 33χρονης Γαλλίδας 6-4, 6-2 και περιμένει πλέον την αντίπαλό της, που θα προκύψει από την -εν εξελίξει- αναμέτρηση των δύο Λευκορωσίδων, Βικτόρια Αζαρένκα και Αλιαξάντρα Σάσνοβιτς.

Η Σάκκαρη φάνηκε να κάνει... περίπατο στο πρώτο σετ, όπου προηγήθηκε 5-1, κι ενώ ενδιάμεσα η αντίπαλός της χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ-άουτ, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ξαφνικά, όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε, η Κορνέ μείωσε σε 5-4 και είχε τέσσερα break point για να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο δεύτερο πλεονέκτημα που πήρε κατόρθωσε να «κλείσει» το γκέιμ και το σετ.

Στο δεύτερο σετ σχεδόν όλα τα γκέιμ ήταν «κλειστά» και κρίθηκαν στη μίνιμουμ διαφορά των δύο πόντων. Η Σάκκαρη προηγήθηκε 2-0 και 4-1, δέχθηκε ένα break, αλλά αντέδρασε άμεσα και έφτασε στο 6-2 και τη νίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)

ΗΠΑ: νεκροί από φωτιά σε μπαταρίες για ηλεκτρικά ποδήλατα (εικόνες)

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)