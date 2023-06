Life

“Το Πρωινό” - Ζουγανέλης: Ο χωρισμός της κόρης του, ο Φιλιππίδης και οι εκλογές (βίντεο)

Τι είπε για την κόρη του και την αδυναμία που της έχει αλλά και για πιθανή συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" βρέθηκε την Παρασκεύη ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για όλα σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Αναφερόμενες στις εκλογές της Κυριακής είπε πως "στηρίζω την Αριστερά, όμως πάσχει από έμπνευση και δεν δίνει πια προοπτικές στον κόσμο, πράγματα που μπορούν να υλοποιηθούν".

Στη συνέχεια απάντησε σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με το αν θα συνεργαζόταν ξανά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και απάντησε πως "αν γυρίσει ο Πέτρος στη δουλειά με αξιοπρέπεια δεν θα κανει κακό σε κανέναν, πρέπει κάπως και εκείνος να βιοποριστεί" ενώ τόνισρ πως ο ίδιος δεν θα συνεργαζόταν μαζί του καθώς "για να συνεργαστείς με κάποιον πρέπει να έχετε κοινή αισθητική στην τέχνη".

Σχετικά με τον πρόσφατο χωρισμό της κόρης του και τη σχέση που έχουν δήλωσε αρχικά πως: "Η Ελεωνόρα είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι που αποσπά την αγάπη από τους άλλους ανθρώπους και κυρίως από εμένα. Εύχομαι στους πατέρες και στις μητέρες όλους του κόσμου-εσύ μάλιστα είσαι και χωρισμένος πατέρας κι αυτό παίρνει άλλη διάσταση, διεκδίκησες- να αποσπάσουν την αγάπη από τα παιδιά, αφού πρώτα την δώσουν.





Είμαι ευτυχής που η κόρη μου είναι αυτή που είναι. Κάθε φορά που τη βλέπω, λέω πότε πρόλαβε και μπήκε σε αυτές τις διαστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή και βέβαια, είναι πάρα πολύ δυνατή… Η Ελεωνόρα συζητά για τα προσωπικά της με τη μητέρα της, την Ισιδώρα που είναι μία όαση, η οποία μπορεί να ακούσει και να συμβουλέψει".

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το αν η κόρη του ζήτησε τον λόγο όταν του ζητούσαν να μιλήσει για τον χωρισμό της, ο Γιάννης Ζουγανέλης απάντησε: "Η Ελεωνόρα λίγο δυσανασχετεί όταν μιλάω για εκείνην, αλλά εγώ δεν μπορώ να αποφύγω, τι να κάνω; Δυσανασχετεί όταν μιλάω γι’ αυτήν και μπορεί να έχει περισσότερο δίκιο από εμένα. Τι να κάνω; Ενώ είναι τρομερά κοινωνική, η δημοσιοποίηση της ιδιωτικής της ζωής…"

Όσο για την αγκαλιά που έκανε στον Νίκο Συρίγο, στον φημολογούμενο σύντροφο της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, ο Γιάννης Ζουγανέλης σημείωσε: "Είναι χαρά η αγκαλιά. Χαίρομαι με την Ελεωνόρα".

