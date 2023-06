Αθλητικά

Βερολίνο: Η Σάκκαρη στα ημιτελικά με εντυπωσιακή εμφάνιση

Αφού δυσκολεύθηκε πολύ στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη... θύμωσε και έφθασε με άνεση στην νίκη επί της Μαρκέτα Βοντρουσόβα.

Αφού δυσκολεύθηκε πολύ στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη... θύμωσε και έφθασε με άνεση στην νίκη με 2-0 επί της Μαρκέτα Βοντρουσόβα, εξασφαλίζοντας μία θέση στον ημιτελικό του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στο Βεορλίνο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε δυνατά στο ματς και έκανε break με το... καλημέρα, προηγούμενη με 2-0. Ομως η Τσέχα τενίστρια (Νο 58 στον κόσμο) αντέδρασε και πήρε τα επόμενα τρία games, βάζοντας πολύ δύσκολα στην Σάκκαρη. Στην συνέχεια, οι δύο αθλήτρις, διατήρησαν το σερβίς του και το σετ κρίθηκε στο tie break, όπου η Ελληνίδα τενίστρια ήταν καλύτερη και επικράτησε με 9-7.

Με... κεκτημένη ταχύτητα από το πρώτο σετ, η Σάκκαρη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλο της και με... συνοπτικές διδικασίες, έκανε δύο breaks και έφθασε στην νίκη με 6-1 και μετά από μία ώρα και 29 λεπτά αγώνα.

