Οικονομία

Διαφθορά - Μπιλάλ Ερντογάν: έρευνα για τον γιό του Τούρκου Προέδρου

Τι αναφέρει το πρακτορείο Reuters για την έρευνα στο επίκεντρο της οποίας έχει βρεθεί ο γιός του Ταγίπ Ερντογάν και τι απαντά η τουρκική Προεδρία.

Έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς σε βάρος του γιου του Τούρκου Προέδρου, Μπιλάλ Ερντογάν εξετάζουν εισαγγελείς των ΗΠΑ και της Σουηδίας σύμφωνα με τον πρακτορείο Reuters. Η τουρκική Pροεδρία καταδικάζει το Reuters κατηγορώντας το για ψευδείς ειδήσεις.

Οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με το Reuters, η σουηδική θυγατρική μιας αμερικανικής εταιρείας δεσμεύτηκε να πληρώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μίζες εάν ο γιος του Ταγίπ Ερντογάν βοηθούσε να εξασφαλίσει μια δεσπόζουσα θέση στην αγορά της χώρας.

Ακολούθησε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας σύμφωνα με την οποία «η λεγόμενη είδηση που το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει στους συνδρομητές του με ειδικό τίτλο αρχείου είναι γεμάτη από αβάσιμες κατηγορίες κατά του κ. Μπιλάλ Ερντογάν, του γιου του Προέδρου μας».

«Η δημοσίευση αυτής της επιχείρησης η οποία είναι γεμάτη φανταστικά σενάρια, αγνοώντας τις πιο βασικές ηθικές αρχές της δημοσιογραφίας και στοχοποιώντας την οικογένεια του Προέδρου μας, λίγο πριν την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εγείρει σοβαρά ερωτήματα», αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία «αυτές οι επιχειρησιακές ειδήσεις που κατευθύνονται από το αντιτουρκικό λόμπι και τις δημόσιες αρχές για να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία δεν θα βλάψουν ποτέ τη στάση αρχών της Τουρκίας».

Υποστηρίζει ότι «τέτοιες επιθέσεις κατά του Προέδρου μας, που εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά τις Προεδρικές εκλογές της 28ης Μαΐου, σημαίνουν ασέβεια στη βούληση του Τουρκικού Έθνους και είναι μάταιες προσπάθειες που δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από το δρόμο μας».

