Σπαρτιάτες - Χρυσόγονος: οι ενστάσεις στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (βίντεο)

Για το ενδεχόμενο ένστασης αλλά και το αν είναι αναγκαίο να οδηγηθούμε ξανά στις κάλπες σε περίπτωση που οι Σπαρτιάτες αποπεμφθούν μετά την εκλογή τους, μιλά στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Κώστας Χρυσόγονος, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 και μίλησε μεταξύ άλλων για το ενδεχομενο ενστάσεων κατά του κόμματος Σπαρτιάτες, που μπήκε στη Βουλή μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο Κώστας Χρυσόγονος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ένστασης κατά του κόμματος Σπαρτιάτες και τόνισε ότι, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, μετά από αίτημα ένστασης.

“Ο φυσικός κριτής της νομιμότητας των εκλογών είναι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Κατόπιν αίτησης ένστασης μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε” είπε και τόνισε ότι η ένσταση γίνεται όχι από κόμματα αλλά από ψηφοφόρους.

Όπως επεσήμανε, η ένσταση είναι μία διαδικασία που γίνεται συνήθως για την καταμέτρηση των ψήφων, όμως μπορεί να έχει και αυτόν τον χαρακτήρα.

"Οι ενστάσεις μπορεί να γίνουν σε πρόσωπα μεμονωμένα, κατά όλων και μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση όλων. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να ανακατανείμει τις έδρες χωρίς εκλογές στα επομενα κόμματα που θα οδηγήσουν σε “καραμπόλες”. Όπως είπε, η απόφαση για τη μη διεξαγωγή εκλογών, μπορεί να ληφθεί εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι από το ποσοστό του κόμματος που θα αποπεμφθεί δεν επηρεάζει τα ποσοστά των υπολοίπων κομμάτων." ανέφερε στη συνέχεια.

Σχετικά με το “κόψιμο” στο Κόμμα του Κασιδιάρη “Έλληνες” αλλά την κάθοδο των Σπαρτιατών στις εκλογές ανέφερε: “Η κρίση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, γίνεται εκ των ενόντων, να πω μεταφορικά εκ του προχείρου” είπε και επεσήμανε ότι για αυτό έρχεται να κρίνει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο μετά από ενστάσεις, γιατί το τελευταίο, έχει την άνεση χρόνου να το ψάξει αυτο εις βάθος…”. Νωρίτερα είχε αναφέρει ότι “Η απόφαση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, ότι πληροί τις προδιαγραφές για να συμμετέχει στις εκλογές, δεν είναι νομολογία.”

Σχετικά με τις δηλώσεις του Βασίλειου Στίγκα για το “ευχαριστώ” στον Ηλία Κασιδιάρη και το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να είναι “πάτημα” για συσχέτιση άμεση των δύο ανέφερε: “Θα το κρίνει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο αυτο, όμως, στα εκλογικά περίπτερα των Σπαρτιατών, δεν είχαν αφίσες “Μίκυ Μάους” κάποιου άλλου είχαν”.

