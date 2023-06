Πολιτισμός

Ομπάμα: Βίντεο με Ακρόπολη, μπουζούκια και χορούς

Το βίντεο που ανέβασε ο Μπάρακ Ομπάμα στα social media γεμάτο Ελλάδα!

Ένα βίντεο με «άρωμα» της Ελλάδας ανέβασε στα social media ο Μπαράκ Ομπάμα, λίγο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας.

Ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέφθηκε τη χώραα μας πριν από λίγες ημέρες για να κάνει τις διακοπές του αλλά και για να συναντηθεί με τους περίπου 100 υπότροφους του προγράμματος Obama Foundation Leaders από όλο τον πλανήτη.

Το βίντεο ξεκινάει με πλάνα από την Ακρόπολη, ακούγεται μπουζούκι, και συνεχίζει με τους εκπροσώπους του Obama Foundation Leaders να περιγράφει την εμπειρία τους.Around the world, @ObamaFoundation Leaders are working to help shape their communities for the better.

«Σε όλο τον κόσμο, οι ηγέτες του Obama Foundation εργάζονται για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των κοινοτήτων τους προς το καλύτερο. Την περασμένη εβδομάδα, η τελευταία ομάδα των Obama Leaders συναντήθηκε στην Αθήνα για να μιλήσει για το έργο τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τι ελπίζουν να κάνουν στη συνέχεια» αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο ο Μπαράκ Ομπάμα.

