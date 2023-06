Κοινωνία

Δίκη Λέκτορα ΑΠΘ: Είμαι αθώος, λέει για την διπλή δολοφονία

Τι είπε ο καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό λέκτορας για την δολοφονία με αρσενικό της συζύγου και της γιαγιάς της. Πότε αναμένεται η αποφαση.

“Αυτό που σας ζητάω είναι να κρίνετε με βάση τα στοιχεία και δηλώνω ότι είμαι αθώος”. Με τη φράση αυτή απευθύνθηκε προς το δικαστήριο ο 51χρονος λέκτορας του ΑΠΘ που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του και της γιαγιάς της με αρσενικό, λίγες μέρες πριν από την έκδοση της απόφασης.

Νωρίτερα, κατά τη μαραθώνια αγόρευση του, ο συνήγορος του 51χρονου και γνωστός ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς, ισχυρίστηκε πως δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του κατηγορούμενου και έκανε λόγο για ιατρική αμέλεια τις ημέρες νοσηλείας της 34χρονης, που αποδείχτηκε μοιραία. Μίλησε για λάθος χειρισμούς της υπόθεσης, αλλά και σημαντικές παραλείψεις και αντιφάσεις σε καταθέσεις και υποστήριξε πως με βάση αυτά, δεν προκύπτει η ενοχή του 51χρονου.

Με βάση εξετάσεις στον οργανισμό της 34χρονης, όπως είπε ο κ. Διαλυνάς, τις ημέρες νοσηλείας της προσβλήθηκε από τρία νοσοκομειακά μικρόβια και έναν μύκητα, τα οποία εν τέλει την οδήγησαν στον θάνατο και το αρσενικό. Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε σε σημαντικές ιατρικές παραλείψεις από την πλευρά των γιατρών που αν και γνώριζαν ότι η γυναίκα είχε βαρέα μέταλλα στον οργανισμό της, αφέθηκαν σε μια αλυσίδα κωλυσιεργίας, με αποτέλεσμα να μην της δοθεί θεραπεία. Μιλώντας δε, για τους τοξικολόγους που κλήθηκαν να εξετάσουν τα βαρέα μέταλλα που βρέθηκαν στον οργανισμό της γυναίκας, είπε πως καθυστέρησαν τόσο, που τα αποτελέσματα βγήκαν μεταθάνατον.

Έως και σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά μόνο σενάρια που δεν απαντούν στα βασικά ερωτήματα του πως, πότε αλλά και γιατί είναι ένοχος ο κατηγορούμενος, τόνισε ο ποινικολόγος. “Έχω ήσυχη τη συνείδηση μου, γιατί στο δευτεροδικείο απαιτείται και αιτιολογία για την απόφαση. Πράττω το καθήκον μου και εσείς θα αποφασίσετε πως θα δράσετε. Η ηθική απόδειξη πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αιτιολογία”, είπε απευθυνόμενος προς την έδρα.

Η δίκη διεκόπη και η απόφαση του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί την Τρίτη το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος που δικάζεται σε β’ βαθμό για τη δολοφονία των δύο γυναικών με αρσενικό, είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

