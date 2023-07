Υγεία - Περιβάλλον

Επείγουσα διακομιδή βρέφους 2 ωρών: Αστυνομικοί άνοιξαν τους δρόμους (βίντεο)

Δυνάμεις της Αστυνομίας συμμετείχαν στην προσπάθεια να φτάσει το δυνατόν ταχύτερα το νεογέννητο, από την Πτολεμαΐδα, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

"Γέφυρα ζωής" στήθηκε από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, το μεσημέρι της Κυριακής για ένα νεογέννητο βρέφος μόλις 2 ωρών!

Το μωράκι γεννήθηκε στο Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας και αμέσως κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Ζητήθηκε η συνδρομή της Ελληνική Αστυνομίας, ώστε να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και το βρέφος να φθάσει το ταχύτερο στο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Πληρώματα με περιπολικά συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κατά μήκος της διαδρομής αστυνομικοί είχαν πάρει θέσεις και σε φανάρια, δίνοντας προτεραιότητα στο κομβόι που μετέφερε το νεογέννητο,

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης και συνδικαλιστής αστυνομικός, Χρήστος Συμεωνίδης, ο οποίος έδωσε στην δημοσιότητα και σχετικά βίντεο, η διαδρομή από το Κλειδί έως την Θεσσαλονίκη κράτησε μόλις 24 λεπτά, ενώ απαιτήθηκαν μόνο 86 δευτερόλεπτα από την Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης μέχρι την είσοδο του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο».

Η ανάρτηση του Χρήστου Συμεωνίδη:

«Χίλια μπράβο σε ολους τους εμπλεκόμενους!!! Με κανετε υπερήφανο που υπηρετω στην Ελληνική Αστυνομία και στο ποστο του εκφωνητη!!! Δυο ωρών νεογέννητο απο Πτολεμαΐδα για Ιπποκράτειο!!! 24 λεπτά απο Κλειδί και 86 δευτερόλεπτα απο Περιφερειακή για Ιπποκράτειο!!! Συγχαρητήρια!!!!».

