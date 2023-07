Life

Τομ Κρουζ: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στην πρεμιέρα του “Mission Impossible 7”

Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Τομ Κρουζ. Το μήνυμά του.

Στο Σίδνεϊ γιόρτασε ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) τα 61α γενέθλιά του. Ο χολιγουντιανός σταρ βρέθηκε στην πρεμιέρα του «Mission: Impossible 7 Dead Reckoning Part 1» με τους θαυμαστές του να του έχουν επιφυλάξει μία πολύ θερμή υποδοχή.

Ντυμένος με ένα μαύρο κοστούμι, ο ηθοποιός έφτασε δύο ώρες νωρίτερα από την πρεμιέρα αφιερώνοντας χρόνο στον κόσμο που ήρθε να τον δει. Συνομίλησε μαζί του, υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα και αφίσες, ενώ πόζαρε για πολλές selfies.

Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο κόκκινο χαλί πριν ακολουθήσει ένα σόου πυροτεχνημάτων στον ουρανό του Ντάρλινγκ Χάρμπορ.

«Ήταν υπέροχο να περάσω τα γενέθλιά μου με τους θαυμαστές μου σήμερα. Ευχαριστώ που ήρθατε στην πρεμιέρα!», έγραψε ο Τομ Κρουζ στη λεζάντα της ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πάνω τη σκηνή του ICC Sydney, o σκηνοθέτης Κρίστοφερ Μακουάρι (Christopher McQuarrie) του ετοίμασε μία καταπληκτική τούρτα-έκπληξη εμπνευσμένη από την ταινία, με τον διάσημο πρωταγωνιστή να σβήνει ένα κεράκι έχοντας στο πλάι του τους αγαπημένους πρωταγωνιστές της ταινίας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το «Mission: Impossible 7 Dead Reckoning Part 1» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες της Αυστραλίας στις 8 Ιουλίου.

