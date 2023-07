Παράξενα

Κέρκυρα: Άλογο άμαξας πέθανε στη μέση του δρόμου (σκληρές εικόνες)

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κέρκυρα, όταν ένα άλογο τουριστικής άμαξας ξεψύχησε στη μέση του δρόμου. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κέρκυρα, όταν ένα άλογο τουριστικής άμαξας που μετέφερε τουρίστες, ξεψύχησε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με το υλικό που έχει αναρτήσει στην σελίδα της στο Facebook η Τζώρα Στάμη, μέλος της φιλοζωικής ένωσης Κέρκυρας το άλογο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, κουβαλούσε στην καρότσα του πελάτες, καθώς μαζί με τον αμαξά εκτελούσαν δρομολόγια σε τουριστικά σημεία του νησιού.

«Έλεος!!!!!!!

Φτάνει με την κακοποίηση

Φτάνει με τη θανάτωση

Φτάνει!!!!!!!!!

Επιτέλους κάποιος σ αυτή τη χώρα να τιμωρηθεί

Μια γ… φορά

Ζουν και πεθαίνουν μαρτυρικά!!!!!

Κέρκυρα 6/7/2023 και ώρα 14.15

Κέρκυρα ώρα μηδέν….

Το άλογο κουβάλαγε πελάτες και σωριαστηκε στο κέντρο της πόλης.

Η θερμοκρασία είναι στα κόκκινα όμως όλα στο βωμό του κέρδους, άλλωστε τι αξία έχει η ζωή ενός αλόγου μπροστά στα ευρώ;;;;

Όταν φωνάζαμε μέχρι σήμερα μας λέγατε ότι είμαστε υπερβολικοί….

Θαυμάστε λοιπόν τον πολιτισμό και την ευαισθησία μας.

Το άλογο έφυγε πια…..».

Προσοχή, σκληρές εικόνες

