Ζαχάροβα για ΗΠΑ: Πράξη απόγνωσης η απόφαση να εφοδιάσουν την Ουκρανία με πυρομαχικά διασποράς

«Το τελευταίο "θαυματουργό όπλο" στο οποίο ποντάρουν η Ουάσιγκτον και το Κίεβο, χωρίς να σκέφτονται τις σοβαρές συνέπειες, δεν θα έχει καμία επίδραση στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

Ως μια «πράξη απόγνωσης» χαρακτήρισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών την απόφαση των ΗΠΑ να εφοδιάσουν την Ουκρανία με πυρομαχικά διασποράς.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα σε δήλωσή της σήμερα Σάββατο, ανέφερε:

«Είναι μια πράξη απόγνωσης και δείχνει αδυναμία στο φόντο της αποτυχίας της πολυδιαφημισμένης ουκρανικής αντεπίθεσης. Το τελευταίο "θαυματουργό όπλο" στο οποίο ποντάρουν η Ουάσιγκτον και το Κίεβο, χωρίς να σκέφτονται τις σοβαρές συνέπειες, δεν θα έχει καμία επίδραση στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει ότι η Ζαχάροβα είπε ότι η απόφαση αυτή των ΗΠΑ δείχνει την «επιθετική αντιρωσική πορεία των ΗΠΑ, η οποία στοχεύει στην παράταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο».

Είπε επίσης ότι οι υποσχέσεις της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει υπεύθυνα τα αμφιλεγόμενα πυρομαχικά «δεν αξίζουν τίποτα».

