Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έρχεται κυβερνητική παρέμβαση για τις τιμές

Η ενημέρωση του Παύλου Μαρινάκη προς τους πολιτικούς συντάκτες. Το πρόγραμμα της τετραετίας, ο Φλωρίδης και τα ελληνοτουρικά.

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο η συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση έλαβε την εμπιστοσύνη της Βουλής με 158 ψήφους», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι με την ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης γι αυτή την τετραετία επισημαίνοντας πως «οι εκλογές έδειξαν πως η Ελλάδα έχει περάσει στην εποχή των μεγάλων αλλαγών και η εντολή που έχει πάρει η πλειοψηφία είναι να προχωρήσει γρήγορα σε αυτές. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με ενότητα, αποφασιστικότητα και θάρρος προωθώντας το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ανάγκη οι πολίτες», τόνισε.

Αναφέρθηκε ακολούθως αναλυτικά στους 10 στόχους που έθεσε ο πρωθυπουργός γι αυτή την τετραετία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «στην Ελλάδα του 2023 δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει κανένας πίσω» υπογραμμίζοντας πως οι πολιτικές της κυβέρνησης έχουν στόχο να οδηγήσουν σε μια ισχυρή χώρα, με μια αναπτυγμένη οικονομία, με καλύτερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας, που θα στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας στα δύσκολα, θα αυξάνει άμεσα ή έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά, θα δίνει ευκαιρίες και θα ανοίγει νέους ορίζοντες στα παιδιά μας.

Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, αφορούν όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες: τους νέους, τους μαθητές και τους φοιτητές, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους Έλληνες του εξωτερικού».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε:

«Ολοκληρώθηκε το Σάββατο η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Η κυβέρνηση έλαβε την εμπιστοσύνη της Βουλής με 158 ψήφους.

Με την ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για αυτή την τετραετία. Όπως και ο ίδιος τόνισε: «οι εκλογές έδειξαν πως η Ελλάδα έχει περάσει στην εποχή των μεγάλων αλλαγών και η εντολή που έχει πάρει η πλειοψηφία είναι να προχωρήσει γρήγορα σε αυτές».

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με ενότητα, αποφασιστικότητα και θάρρος προωθώντας το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ανάγκη οι πολίτες.

Ο πρωθυπουργός έθεσε δέκα βασικούς στόχους γι' αυτή την τετραετία:

1. Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, κάτι που είμαστε βέβαιοι πως θα γίνει εντός του 2023 και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας μέσω των επενδύσεων, δίνοντας νέα πνοή στην οικονομία της Ελλάδας

2. Την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων

3. Την υποχώρηση της ανεργίας στο 8% μέσα στην τετραετία και την αύξηση εξαγωγών στο 60%. Ένας στόχος εφικτός αν αναλογιστούμε ότι, παρά τις αλλεπάλληλες, εισαγόμενες κρίσεις των προηγούμενων ετών, η ανεργία μειώθηκε κατά σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες, και περίπου 400.000 συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά.

4. Την συνεχή αύξηση των μισθών για όλους και την υποχώρηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

5. Τις παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας με προσλήψεις 10.000 υγειονομικών μέσα στην τετραετία, με την στήριξη του ΕΚΑΒ, όχι μόνο με έκτακτα μέτρα, όπως αυτό της ΠΝΠ που εκδόθηκε, αλλά με μόνιμες προσλήψεις, την μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό 80 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας, την επέκταση του προγράμματος του προσωπικού γιατρού και πολλά ακόμα .

6. Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Όλο τον Μάιο παρήγαμε πάνω από το 50% της ενέργειας που καταναλώσαμε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στόχος το 80% της ηλεκτρικής μας ενέργειας, το αργότερο μέχρι το 2030, να παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

7. Την συνέχιση του ψηφιακού κράτους με στόχο να ψηφιοποιηθεί και ενταχθεί στο gov.gr περισσότερο από το 90% των υπηρεσιών του κράτους.

8. Την Παιδεία. Με προτεραιότητα στα σχολεία και την προσχολική αγωγή και έμφαση στα Δημόσια Πανεπιστήμια και την επαγγελματική εκπαίδευση.

9. Τα ζητήματα που αφορούν την απονομή Δικαιοσύνης και την επιτάχυνσή της και

10. Την υλοποίηση μιας στιβαρής, εθνικά υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής με τη συνέχιση εξοπλιστικών προγραμμάτων.





Οι στόχοι της κυβέρνησης όπως διατυπώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εξειδικεύθηκαν από τους αρμόδιους Υπουργούς, αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση ξεκινά να δρομολογεί ένα πλέγμα πολιτικών που αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, απαντώντας στα προβλήματα και τις αγωνίες τους.

Στην Ελλάδα του 2023 δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει κανένας πίσω. Όλες οι πολιτικές μας θέλουν να οδηγήσουν σε μια ισχυρή χώρα, με μια αναπτυγμένη οικονομία, με καλύτερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας, που θα στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας στα δύσκολα, θα αυξάνει άμεσα ή έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά, θα δίνει ευκαιρίες και θα ανοίγει νέους ορίζοντες στα παιδιά μας.

Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, αφορούν όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες: τους νέους, τους μαθητές και τους φοιτητές, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο κατώτατος μισθός μέχρι το τέλος της τετραετίας θα έχει φτάσει τα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.500, όπως έχουμε δεσμευθεί. Δημιουργούμε συνθήκες ανταγωνιστικών αμοιβών προκειμένου σταδιακά, όποιος θέλει να βρίσκει εργαζόμενους να πρέπει να τους πληρώσει και ανάλογα. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους.

Ενώ για εκείνους που θέλουν να πάρουν και να φτιάξουν το δικό τους σπίτι, θα διπλασιαστούν οι πόροι του προγράμματος «Σπίτι μου», το οποίο είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Έτσι δίνουμε λύση στο ζήτημα των αυξημένων ενοικίων και των υψηλών τιμών της αγοράς ακινήτων, βοηθώντας νέους ανθρώπους και νέα ζευγάρια να ξεκινήσουν τη ζωή τους.

Όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση και είναι πρώτιστο μέλημά μας να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μαθητών και φοιτητών, να συνεχίσουμε να έχουμε ένα διαδραστικό σχολείο και ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό, ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο.

Στην παιδεία, δημιουργούμε προγράμματα σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες των παιδιών.

Παράλληλα, ενισχύουμε την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην σύμπραξη ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και Εργαστηριακών Κέντρων, ενώ, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργούμε προγράμματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.

Τα Πανεπιστήμιά μας έχουν εξαιρετικό δυναμικό και φοιτητές με πολύ μεγάλες δυνατότητες και πρέπει να φροντίσουμε να τα κάνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικά, ακόμα πιο ελκυστικά στους φοιτητές.

Συνεχίζουμε την ταχεία απονομή των συντάξεων προκειμένου αυτές να εξακολουθήσουν να αποδίδονται μέσα το πολύ σε 60 ημέρες και να μην είναι αναγκασμένοι οι δικαιούχοι να περιμένουν 2 και 3 χρόνια για να πάρουν τους κόπους μιας ζωής, όπως συνέβαινε παλιότερα.

Ταυτόχρονα, παύουμε να «τιμωρούμε» τους συνταξιούχους που θέλουν να εργαστούν ξανά, καταργώντας την «ποινή» της παρακράτησης του 30%, ενώ συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους συνταξιούχους που πλήττονται από την προσωπική διαφορά και δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους μέχρι την οριστική εξάλειψή της.

660.000 Δημόσιοι υπάλληλοι μετά από 14 χρόνια θα δουν από την 1η Ιανουαρίου τους μισθούς τους να αυξάνονται.

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση 70 ευρώ, ενώ, αύξηση θα λάβουν όσοι είναι γονείς, αλλά και όσοι λαμβάνουν επίδομα θέσης.

Ο μέσος δημόσιος υπάλληλος θα έχει όφελος που θα ανέρχεται σε 1.292 ευρώ μικτά το χρόνο και ήταν επιτέλους η στιγμή οι άνθρωποι που στηρίζουν τη λειτουργία του κράτους να στηριχθούν αναλόγως, μετά τις περικοπές που είχαν υποστεί από τις μνημονιακές υποχρεώσεις.

Για το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, σήμερα τίθεται σε διαβούλευση ο νόμος ο οποίος θα καταργεί όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της πατρίδας τους, από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Ο νόμος θα προβλέπει πως οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι είτε κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, είτε τυγχάνει να βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από το εξωτερικό χωρίς περιορισμούς.

Δεν δίνουμε δικαίωμα ψήφου - το έχουν ήδη εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δίνουμε διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού αυτού δικαιώματος.

Το 2019 κάναμε το πρώτο βήμα για να επανορθώσουμε μια ιστορική αδικία, τώρα έρχεται η στιγμή να ολοκληρώσουμε αυτή τη σπουδαία μεταρρύθμιση.

Είναι ένα στοίχημα συνέπειας για τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι οποίες καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για μια νομοθετική παρέμβαση που θα ενώσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο.

Σε Λετονία και Λιθουανία ο Πρωθυπουργός

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της συμμετοχής του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σήμερα αναχωρεί ο πρωθυπουργός για τη Ρίγα της Λεττονίας, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Λεττονό πρωθυπουργό Κρισιάνις Κάρινς με αντικείμενο την οικονομική συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της κοινής μας συμμετοχής τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Λετονία την τελευταία εικοσαετία. Αργότερα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Βουλής της Λεττονίας Εντβαρντς Σμίλτενς.

Η επίσκεψη αυτή είχε αναβληθεί από πέρυσι καθώς η Λετονία βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο.

Αύριο Τρίτη ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας για να συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη που απασχολούν τη Συμμαχία.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο πρωθυπουργός θα έχει μια σειρά διμερών συναντήσεων για τις οποίες θα ενημερωθείτε με αναλυτική ανακοίνωση εντός της ημέρας.

Για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, η ένταση δεν οδήγησε ποτέ πουθενά

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση τι προσδοκά η Αθήνα από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, δήλωσε πως είναι σημαντικό που θα γίνει αυτή η διμερής συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών. «Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ή πιθανότητα υποχώρησης. Πιστεύουμε στην επίλυση της μίας διαφοράς μας στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η ένταση δεν οδήγησε ποτέ πουθενά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τοποθέτηση του υπουργού κ. Φλωρίδη για την ασυλία των τραπεζικών στελεχών στη Βουλή ανέφερε ότι εξέφρασε πάγιες δικές του απόψεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο. «Στην αντιπολίτευση να μην ξεχνάνε τις παρεμβάσεις που έκαναν λίγο πριν τις εκλογές του 2019», πρόσθεσε.

Για την επιστολή μαθήτριας που δεν μπήκε στην Αρχιτεκτονική για ένα μάθημα που δεν διδάσκεται στο σχολείο, απάντησε πως η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν είναι λάθος και πως η κάθε σχολή επιλέγει το μάθημα και τη βάση σε αυτό. «Η βαθμολογία αυτή τίθεται από την κάθε σχολή στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου», σημείωσε. «Η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής είναι απέναντι σε κάθε έννοια αριστείας και η επιμέρους βάση εισαγωγής σε ένα μάθημα δεν αποκλείει έναν υποψήφιο από άλλη σχολή», απάντησε σε επόμενο ερώτημα.

Ο κ. Μαρινάκης σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δήλωσε: « Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει κανένα ζήτημα στην τύχη του. Με άμεσες παρεμβάσεις όπως στο θέμα της ενέργειας. Το παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό και θα ενημερωθείτε άμεσα για νεότερα από την κυβέρνηση».

«Η κυβέρνηση θα πορευτεί με θετικό λόγο, υλοποιώντας όσα έχει υποσχεθεί προεκλογικά και απαντώντας στις ανάγκες που προκύπτουν», ανέφερε με αφορμή άλλο ερώτημα.

Είπε επίσης ότι το συντομότερο δυνατό θα γίνει η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αίγυπτο.

Ερωτηθείς αν περιμένει ήρεμο καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η Ελλάδα πιστεύει πάντα στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, δεν προκαλεί και δεν υποχωρεί.

Για όσα λένε κόμματα της αντιπολίτευσης για τη ψήφο των αποδήμων ότι η κυβέρνηση θέλει να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα δήλωσε πως αυτή η θέση είναι προσβλητική. Πρόκειται, είπε, για διευκόλυνση σημειώνοντας πως πρόκειται για αυτονόητη μεταρρύθμιση.

«Θα είναι ακριβώς το ίδιο που είχε κατατεθεί πριν 1,5 χρόνο. Το ζήτημα της επιστολικής ψήφου αυτή τη στιγμή λόγω τεχνικών θεμάτων δεν είναι στη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να διασφαλίζεται πλήρως η εκλογική διαδικασία. Είναι ένα στοίχημα συνέπειας των πολιτικών κομμάτων που την έχουν στηρίξει. Ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων που ζουν στο εξωτερικό, θα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην τελευταία εκλογική διαδικασία», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κατάχρησης. Αίρονται οι περιορισμοί για τη συμμετοχή τους. Δεν υπάρχει θέμα γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα γιατί είναι εγγεγραμμένοι. Το τελευταίο κόμμα που θα μπορούσε να κατηγορηθεί για άνοιγμα όπως αυτό που είπατε είναι η ΝΔ η οποία δεν έχει μιλήσει για ευπρόσδεκτες ψήφους», απάντησε σε ερώτηση αν πρόκειται και για άνοιγμα στους Σπαρτιάτες και τη Νίκη.

Σε ερώτηση αν περάσει με ψήφους και αυτών των κομμάτων και όχι του ΠΑΣΟΚ, είπε «ότι αυτό δεν θα κολάκευε το ΠΑΣΟΚ. Αισιοδοξούμε ότι θα κάνει το αυτονόητο να την ψηφίσει ξανά».

Για τον επερχόμενο καύσωνα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ισχύει η σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας. Αύριο στις 11.00 διυπουργική στο υπουργείο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας».

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την επιλογή της ΝΔ στην περιφέρεια Πελοποννήσου είπε ότι θα απαντήσει το κυβερνών κόμμα πολύ σύντομα.

