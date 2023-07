Πολιτισμός

Πέθανε η Υβόννη Μεταξάκη

Η είδηση του θανάτου της Υβόννης Μεταξάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Το "αντίο" του Σπύρου Μπιμπίλα.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και σεναριογράφος Υβόννη Μεταξάκη βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της, τους συναδέλφους και τους φίλους της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός, πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και βουλευτής, Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

«Ένα δυσάρεστο νέο και πάλι για τον καλλιτεχνικό μας χώρο… Έφυγε από κοντά μας μια σημαντική ηθοποιός που διέπρεψε και ως σεναριογράφος πολλών σειρών… Η δημιουργός της μεγάλης επιτυχίας “Της αγάπης μαχαιριά”, η ευγενική και χαμογελαστή Υβόννη Μεταξάκη ταξίδεψε στο φως…

Την γνώρισα στις πρώτες μου μεταγλωττίσεις (αφού ήταν και μία από τις πιο αγαπητές φωνές των κινουμένων σχεδίων) στο “Μικρό σπίτι στο λιβάδι” κι ήταν πάντα δίπλα σε μας τους νεότερους…

νεργός ηθοποιός στο Θέατρο και σε πολλές σειρές στην τηλεόραση… Τελευταία της επιτυχημένη εμφάνιση στην σειρά “Χωρίς όρια”… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Υβοννη», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.





