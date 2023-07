Κοινωνία

Ιερά Οδός: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Τι αναφέρει η Hellenic Train σε ενημέρωσή της.

-



Σύγκρουση τρένου με ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στις γραμμές που βρίσκονται στη διασταύρωση Ιεράς Οδού και Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train, επιβατικό όχημα παραβίασε τις μπάρες στη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής με την Ιερά Οδο και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 1325. Ο συρμός έχει αποσυρθεί στο σταθμό του Ρουφ για περεταίρω διευκρινίσεις παρουσία της αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι το σημείο όπου έγινε η σύγκρουση αποκλείστηκε ενώ έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός του συρμού είναι καλά στην υγεία του. Το συγκεκριμένο συμβάν είναι πιθανόν να προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τρανς γυναίκα το θύμα

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων