Πολιτισμός

“Αφροδίτη των κουρελιών”: Άστεγος έκαψε το γλυπτό του Μικελάντζελο Πιστολέτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος στην Ιταλία με τον εμπρησμό του διάσημου έργου του καλλιτέχνη της Αrte Povera Μικελάντζελο Πιστολέτο. Περαστικοί άφησαν λουλούδια και σημειώματα στα αποκαΐδια.

-

Η «Αφροδίτη των κουρελιών», ένα από τα γνωστότερα γλυπτά του Ιταλού καλλιτέχνη της Αrte Povera Μικελάντζελο Πιστολέτο, καταστράφηκε σήμερα στη Νάπολη από πυρκαγιά και οι αρχές συνέλαβαν για εμπρησμό έναν 32χρονο άστεγο.

Το έργο, ύψους περίπου 10 μέτρων, που εικονίζει τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς μπροστά σε έναν τεράστιο σωρό από πολύχρωμα ρούχα και κουρέλια, βρισκόταν κοντά στο δημαρχείο. Είχε τοποθετηθεί εκεί στις 28 Ιουνίου, παρουσία του δημάρχου και του δημιουργού του.

Ο δήμαρχος Γκαετάνο Μανφρέντι είπε ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα ήταν «μια βίαιη ενέργεια που μας άφησε άφωνους» και υποσχέθηκε ότι το έργο θα ανακατασκευαστεί. Ο Μικελάντζελο Πιστολέτο είπε ότι αισθάνεται «πικραμένος και πληγωμένος» από τον βανδαλισμό της Αφροδίτης του, πρόσθεσε ο δήμαρχος αφού συνομίλησε μαζί του. Ευχήθηκε όμως η φωτιά αυτή να αποτελέσει «μια ευκαιρία για μια νέα αρχή».

Περαστικοί άφησαν λίγα λουλούδια και σημειώματα στα αποκαΐδια. «Από τις στάχτες σου να γεννηθεί μια καλύτερη πόλη», έγραφε ένα από αυτά, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Αφού εξέτασε το υλικό των καμερών παρακολούθησης της συνοικίας, η αστυνομία συνέλαβε για εμπρησμό έναν 32χρονο άστεγο.

Σε πολλά μουσεία του κόσμου φιλοξενούνται διάφορες εκδοχές της «Αφροδίτης των κουρελιών», ενός έργου όπου αντιπαρατίθεται η ομορφιά του κλασικού πολιτισμού με τα σκουπίδια της σύγχρονης κοινωνίας. Ο Πιστολέτο, 90 ετών σήμερα, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρεύματος της Arte Povera. Έργα του έχουν εκτεθεί στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ραφαέλα πήρε εξιτήριο και ετοιμάζεται για Αμερική

Σαχτάρ - ΑΕΚ: Φιλική νίκη με τις “ρεζέρβες” για την Ένωση

Άραχθος: Πέντε ανήλικες παρασύρθηκαν όταν άνοιξε φράγμα