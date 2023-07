Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 37χρονης

Αγωνία για την εξαφάνιση 37χρονης. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνισης 37χρονης από την περιοχής της Αργυρούπολης.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Στις 10 Ιουλίου 2023, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αργυρούπολης η Στέλλα Δασκαλάκη, 37 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Στέλλας Δασκαλάκη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, στις 10 Ιουλίου 2023, περί τις 11:00μ.μ., η Στέλλα Δασκαλάκη αναχώρησε από οικία στην περιοχή της Αργυρούπολης και έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη της. Η Στέλλα Δασκαλάκη έχει ύψος 1.65 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει χάλκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, μαύρο τζιν και αθλητικά παπούτσια άσπρου-λιλά χρώματος. Φέρει στο δεξί της καρπό τατουάζ που αναγράφει τη λέξη «αισιοδοξία», ενώ έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στο κάτω χείλος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple.

