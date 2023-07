Κοινωνία

Χαϊδάρι: Διαρρήκτης “τρύπωσε” από μπαλκόνι και πήρε όπλο αστυνομικού

Σε σπίτι αστυνομικού μπήκαν διαρρήκτες, αφού ανέβηκαν από το μπαλκόνι.

Διαρρήκτες που αναρριχήθηκαν από το μπαλκόνι σπιτιού στο Χαϊδάρι, πήραν το όπλο αστυνομικού.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την τζαμαρία.

Βρήκαν το χρηματοκιβώτιο μέσα σε μια ντουλάπα, το πήραν κι έφυγαν.

Όταν ο αστυνομικός επέστρεψε στο σπίτι του, είδε πως είχε γίνει διάρρηξη και ενημέρωσε τους συναδέλφους του.

Ανέφερε ότι, μέσα στο χρηματοκιβώτιο ήταν το υπηρεσιακό του όπλο, χρήματα και κάποια έγγραφα.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των όρων φύλαξης του όπλου. Ο αστυνομικός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

