Παρουσιαστής BBC: Τα “μαζεύουν” μετά την καταγγελία για γυμνές φωτογραφίες ανηλίκου

Εξελίξεις στην υπόθεση καταγγελίας του παρουσιαστή του BBC που κατηγορήθηκε ότι πήρε γυμνές φωτογραφίες από ανήλικο.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Ο κεντρικός παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του BBC, Χιου Έντουαρντς καταγγέλλεται για ανάρμοστη συμπεριφορά και συγκεκριμένα ότι πλήρωσε ανήλικο για να του στείλει γυμνές φωτογραφίες. Μετά τις καταγγελίες ο ίδιος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν στοιχειοθετείτε ποινικό αδίκημα καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία.

Την αποκάλυψη του ονόματος του πασίγνωστού παρουσιαστή έκανε η γυναίκα του η οποία και ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του λέγοντας πως μόλις γίνει καλά θα απαντήσει σε όλες τις καταγγελίες που τον βαραίνουν.

O Χιου Έντουαρντς είναι η προσωποποίηση του δελτίου ειδήσεων του BBC, ο δημοσιογράφος που έχει συνδέσει το όνομα του με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας όπως αυτή της ανακοίνωσης του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Επί του πρακτέου τώρα, από την μια βγαίνουν και άλλες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά με μηνύματα που έχει στείλει ο Έντουαρντς σε εργαζόμενους του BBC και από την άλλη η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε, νωρίτερα, ότι προς το παρόν δεν στοιχειοθετείται κάποιο ποινικό αδίκημα σε βάρος του 61χρονου παρουσιαστή του BBC.

Αλλά και η εφημερίδα SUN που πρώτη δημοσιοποίησε το θέμα ανακοίνωσε πως σταματάει τις σχετικές δημοσιεύσεις και θα παραδώσει το φάκελο με τα στοιχεία που συγκέντρωσε στο BBC, το οποίο και θα κάνει την δική του εσωτερική έρευνα.

