Πανελλαδικές 2023 - Μηχανογραφικό: “Τέλος χρόνου” για την υποβολή του

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οδηγίες για την συμπλήρωση του.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση και υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου, αφού τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Δευτέρας (17 Ιουλίου 2023) λήγει η προθεσμία που έχουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπουν στην ειδική πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν αποκτήσει, μπορούν να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Σημειώνεται, ότι για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, (ΜΔ) οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης, όπου απαιτείται, και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών (αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ).

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν:

Όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2023, και εφόσον ήδη κατέχουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2021 ή 2022, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση και ότι για τους μεν υποψηφίους του 10% έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2021, για τους δε υποψηφίους του 10% έτους 2022 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2022.

Όσον αφορά το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, οι υποψήφιοι επίσης έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 (24:00), με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τα Δημόσια ΙΕΚ. Δικαίωμα υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ έχουν:

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2023.

Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2023. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, έγινε ή γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Γενικές συμβουλές

Καλό θα ήταν οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων (ΜΔ και ΠΜΔ) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθυνθούν στα λύκειά τους τη Δευτέρα 17 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2023, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

