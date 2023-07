Κοινωνία

Φωτιά στο Λουτράκι: Εκκένωση οικισμών και κατασκηνώσεων (βίντεο)

Την κατάσβεση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στην Περαχώρα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ μεγάλη πυρκαγιά καίει στην Αττική την Περιοχή του Κουβαρά.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Η φωτιά έχει ανοίξει και έχει δυναμική ενώ δίνεται προληπτική απομάκρυνση στις περιοχές Καλλιθέα, Πευκιάς, Ειρήνη και στις κατασκηνώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έκλεισε η η Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου λόγω της φωτιάς στο Λουτράκι.

Η ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού:

«Για προληπτικούς λόγους, κλειστό το τμήμα από τον κόμβο Αγ. Θεοδώρων μέχρι τον κόμβο Επιδαύρου εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Λουτράκι».

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Καλαμάκι Ισθμίων και Παράδεισος ώστε να εκκενώσουν τους οικισμούς τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Εάν βρίσκεστε στις περιοχές Καλαμάκι Ίσθμια, Παράδεισος εκκενώστε προς Κόρινθο. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με όσα είπε ο αντιδήμαρχος Αγίων Θεοδώρων στον ΑΝΤ1, δέκα τουλάχιστον οικισμοί απειλούνται ενώ υπάρχουν ζημιές σε σπίτια και μια γυναίκα είχε εγκλωβιστεί.

Αστυνομικοί από ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ, περιπολικά Άμεσης Δράσης, Τροχαίας καθώς και διμοιρίες παρέχουν συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις, που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττικής.

Συνολικά στη φωτιά στην Αττική επιχειρούν 119 αστυνομικοί, ενώ παράλληλα 44 αστυνομικοί με 20 οχήματα επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Λουτράκι.

Επιπρόσθετα στον ιστότοπο www.astynomia.gr έχει αναρτηθεί banner με τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τεθεί σε εφαρμογή.

Πηγή εικόνας: korinthostv.gr

