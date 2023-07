Πολιτική

Κικίλιας: Συλλήψεις για τη φωτιά στο Καπαρέλλι

Τι ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Με τις δασικές πυρκαγιές να βρίσκονται σε εξέλιξη, η Πολιτική Προστασία το βράδυ της Δευτέρας (17/7) πραγματοποίησε ενημέρωση γύρω από την κατάσταση που επικρατεί στα μέτωπα με τις μάχες της Πυροσβεστικής με τις φλόγες.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε πως: «παρά τις εκκλήσεις και τις προειδοποιήσεις των τελευταίων ημερών, σήμερα είτε από αμέλεια, είτε από εμπρησμό είχαμε 81 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Επιχείρησαν συνολικά 544 πυροσβέστες και 198 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρα επιχείρησαν 23 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα».

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως όλο το βράδυ στις περιοχές αυτές θα επιχειρούν χωματουργικά οχήματα.

«Κυρίες και κύριοι, η κλιματική κρίση είναι εδώ, πυρκαγιές είχαμε, έχουμε και δυστυχώς θα έχουμε. Ο κρατικός μηχανισμός κάνει ότι είναι δυνατόν» τόνισε ενώ πρόσθεσε πως οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν μπορούν να φιλοξενηθούν σε σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής.

«Για όποιες ζημιές έχουν προκύψει ή θα προκύψουν η καταγραφή θα είναι άμεση και θα αποζημιωθούν άμεσα» τόνισε ενώ ενημέρωσε πως υπήρξαν δύο συλλήψεις στη Βοιωτία για τις πυρκαγιές. Όπως είπε, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αυτόφωρη σύλληψή τους. Οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες στο Καπαρέλλι Βοιωτίας.

Επικοινωνία Φάμελλου – Κικίλια για τα πύρινα μέτωπα

Επικοινωνία με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, είχε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Κορινθία.

Ο Σωκράτης Φάμελλος «ζήτησε να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και τόνισε τη στήριξή του σε όσους και όσες επιχειρούν στο πεδίο, συντονίζουν το έργο της κατάσβεσης και υποστηρίζουν τους πολίτες», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

