Φωτιές σε Δερβενοχώρια, Λουτράκι, Σαρωνίδα: “Πόλεμος” με εστίες και αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Νέες εντολές για εκκένωση οικισμών σε οικισμούς και χωριά πέριξ της Μάνδρας. Εκκένωση οικισμών το μεσημέρι της Τρίτης και στην Κορινθία. Που ρίχνουν το βάρος οι δυνάμεις πυρόσβεσης στα Δερβενοχώρια.

Η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια είναι ο σημαντικότερος «πονοκέφαλος» για τις Αρχές το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς υπάρχουν εστίες που μαίνονται ανεξέλεγκτες, ενώ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα υπόλοιπα μέτωπα στην Αττική και στην Κορινθία.

Στα Δερβενοχώρια οι επιχειρήσεις διεξάγονται στη δυτική πλευρά του μετώπου και καταβάλλεται προσπάθεια να αναχαιτιστεί η πυρκαγιά στην παλαιά εθνικη οδό Μανδρας Θήβας.

Η φωτιά έχει δυναμική και έχει δοθεί 112 για προληπτική εκκένωση των οικισμών Παλαιοχώρι, Πανόραμα, Αγία Σωτήρα. Γύρω στις 13:20 εστάλη μήνυμα μεσω του 112 για απομάκρυνση από τον οικισμό Νέα Ζωή της Μάνδρας νότια προς Ελευσίνα.

Στις 13:30 δόθηκε εντολή να κλείσουν οι έξοδοι 1 και 2 της Αττικής Οδού, προς Μάνδρα και Μαγούλα, ενώ υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και στην παλιά Εθνική Οδό ελευσίνας - Θήβας

Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα στη δυτική πλευρά του μετώπου και 7 εναέρια μεσα στην ανατολική πλευρά .

Η φωτιά στα Δερβενοχώρια έχει ελεγχθεί στα νότια στην περιοχή του Τιτάνα.

Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη δυσκολία, λόγω της πυκνότητας του δάσους και του δύσβατου της περιοχής. Έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για το Θριάσιο, λόγω των καπνών από την φωτιά που μαίνεται βόρεια, με σύσταση «οι πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα».

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Εξελίσσεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δερβενοχωρίων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Εξελίσσεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβενοχωρίων

Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας.

Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.



!? Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2023

Στην Σαρωνίδα και στον Κουβαρά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, η επιχείρηση για πλήρη έλεγχο συνεχίζεται και με τις επίγειες δυνάμεις και με εναέρια μέσα που κάνουν διαβροχή. Συνεργεία της Κρατικής Αρωγής με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ήταν από το πρωί στο κινητό κέντρο επιχειρήσεων Όλυμπος, στο 43ο χλμ. Της λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, όπου έγινε κατανομή των συνεργείων και έχουν ξεκινήσει ήδη με τους αντιδημάρχους της περιοχής να μπαίνουν στους οικισμούς για καταγραφή των ζημιών.





Στο Λουτρακι υπάρχουν ενεργές εστίες. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν επιχειρήσεις για να ελέγξουν τις μικροεστίες. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και μάλιστα μετά το μεσημέρι δόθηκε εντολή για εκκένωση δύο οικισμών.





