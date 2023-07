Κοινωνία

Φωτιά στο Δαφνί: δεύτερη εστία μέσα σε μισή ώρα

Αντιμέτωπες με δύο μέτωπα πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, στην περιοχή του Δαφνίου, ειναι οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, στην περιοχή Δαφνίου, νότια από τη Λεωφόρο Αθηνών, περίπου μισή ώρα μετά απο το πρώτο μέτωπο με το οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι οι πυροσβέστες σε περιοχή με πολλούς πυλώνες μεταφοράς ρεύματος.

Η πρώτη φωτιά καίει χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση πάνω από τον οικισμό Αφαίας και συγκεκριμένα κοντά στη γέφυρα με τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το μέτωπο απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Επιτόπου έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Στις δύο πυρκαγιές στο Δαφνί επιχειρούν πλέον, πέραν των επίγειων δυνάμεων, συνολικά 3 ελικόπτερα.

