Φωτιές: “Πυρά” της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση

Στην ανατολική Αττική βρέθηκαν τόσο ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας πυρά προς την κυβέρνηση.

Tις καταστροφές σε σπίτια και τις εκτεταμένες καμένες δασικές εκτάσεις διαπίστωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε το πρωί τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του Δήμου Σαρωνικού, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον γραμματέα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χάλαρη και τοπικά στελέχη.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Χρήστος Γκίνης και μέλη της Πολιτικής Προστασίας του δήμου ενημέρωσαν τον κ. Ανδρουλάκη για την καταστροφή που επέφερε η πυρκαγιά.

«Με οδυνηρό τρόπο διαπιστώνουμε ότι για μια ακόμη χρονιά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Στρέμματα δασών, περιουσίες, σπίτια καίγονται σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμη και μερικά χιλιόμετρα από το κέντρο των Αθηνών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τόνισε χαρακτηριστικά πως «αντί η κυβέρνηση να χύνει κροκοδείλια δάκρυα μπροστά στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, έχει χρέος να πάρει συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, με ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης -και ιδιαίτερα τον καθαρισμό των δασών-, με οργανογράμματα τα οποία ξεκαθαρίζουν τις αρμοδιότητες μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους και, βέβαια, σχέδια πολιτικής προστασίας βάσει βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως είναι χρέος να προστατευτεί η ποιότητα ζωής του ελληνικού λαού.

«Θέλω, από την πλευρά μου, να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για τον αγώνα που δίνουν τις τελευταίες ώρες σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και τους συναδέλφους τους πυροσβέστες από ευρωπαϊκά κράτη, που μέσω του μηχανισμού ευρωπαϊκής προστασίας, ήρθαν να συνδράμουν», υπογράμμισε.

Στην περιοχή του Σαρωνικού βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος δήλωσε πως «βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να δούμε το αποτύπωμα της προχθεσινής πυρκαγιάς, συναντηθήκαμε με τον δήμαρχο και κάναμε μια πρώτη συζήτηση και για το μέγεθος του προβλήματος, της ζημιάς δηλαδή που έχει επέλθει, αλλά κυρίως πλέον για το σημαντικό έργο της αποτύπωσης, της αποκατάστασης και της αποζημίωσης».

Όπως επεσήμανε σχετικά με τα επόμενα βήματα μετά την καταστροφική για την περιοχή πυρκαγιά, «υπάρχουν τρεις σημαντικοί πυλώνες τους οποίους πρέπει η πολιτεία να στηρίξει την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο έχει να κάνει με τις ζημιές στην οικοσκευή ,στην κατοικία και στην επαγγελματική στέγη όπου θα πρέπει να οργανωθούν τα συνεργεία και να προχωρήσουν στην καταγραφή , με τον συντονισμό και της πολιτικής προστασίας και του υπουργείου Εσωτερικών. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες αποζημιώσεις, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους Το δεύτερο έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνει μια άμεση οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων, να κηρυχθούν αναδασωτέες, να προχωρήσουν με βάση συγκεκριμένο προϋπολογισμό, που υπήρχε από τη περίοδο κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα έργα και οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, για να προετοιμαστούμε και για ένα πιθανό άλλο φυσικό φαινόμενο και βέβαια να προχωρήσουμε στη διαδικασία αναδάσωσης.

Και το τρίτο είναι οι υποδομές κοινής ωφέλειας. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηλεκτροδότηση, τα δίκτυα ηλεκτρισμού, την ύδρευση, τις βασικές παροχές που είναι απαραίτητες και για την κοινωνία και για την οικονομία. Προέχει η αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας».

Και κατέληξε λέγοντας πως, «σε δεύτερο χρόνο θα συζητήσουμε αρκετά για την πρόληψη και τη πυρόσβεση. Σήμερα πρέπει να στηρίξουμε το έργο της αποκατάστασης και της υποστήριξης της κοινωνίας και των δήμων και νομίζω ότι αυτή ήταν η προτεραιότητά μας για τη σημερινή μας παρουσία. Και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και στην καθημερινή πολιτική λειτουργία, ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ θα είναι δίπλα στο έργο της αποκατάστασης».

