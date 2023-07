Κοινωνία

Φωτιές: Κινδύνευσαν πυροσβέστες - Τραυματισμοί και δεκάδες διακομιδές σε νοσοκομεία (εικόνες)

Παραλίγο τραγωδία στην Δυτική Αττική, όπου κινδύνευσαν πυροσβέστες που πρσπαθούσαν να τιθασεύσουν τις φλόγες. Ο συνολικός απολογισμός της "μάχης' του τριημέρου.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στα πύρινα μέτωπα της Αττικής με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν αγώνα για την κατάσβεσή τους.

Στην μάχη με τις φλόγες, έχουν τραματιστεί πυροσβέστες ενώ αρκετοί μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος στην τελευταία ενημέρωση που έκανε, από τη Δευτέρα μέσω των 20 μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί από το 112 και με τη συνεργασία των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα το πρωί οργανωμένες απομακρύνσεις πολιτών σε εκτάσεις που αφορούν χιλιάδες κατοίκους.

Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε, έχουν πραγματοποιηθεί 29 διακομιδές πολιτών από το ΕΚΑΒ που χρειάστηκαν βοήθεια μεταξύ αυτών 3 πυροσβέστες και ένας αστυνομικός σε περιοχές της Σαρωνίδας, του Λουτρακίου, των Δερβενοχωρίων, της Μαγούλας και της Μάνδρας. Επιπρόσθετα με οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος μεταφέρθηκαν 23 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα από την περιοχή Στεφάνη στο Θριάσιο νοσοκομείο και ακόμη 3 υπέστησαν τραυματισμούς και ελαφριά εγκαύματα.

Σε διασπορά βρίσκονται αυτή την ώρα, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, 5 ασθενοφόρα, δύο μηχανές ταχείας απόκρισης του ΕΚΑΒ για διακομιδές ατόμων που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το ειδικό τμήμα ιατρικής καταστροφών.

Κινδύνευσαν πυροσβέστες στο Σοφό

Μεγάλη ήταν η μάχη που έδωσαν τα πληρώματα για να μην περάσει η φωτιά στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ένα πλήρωμα που επιχειρούσε στην περιχή που κινείται το μέτωπο από τα Δερβενοχώρια, κινδύνευσε να καεί.

Το μέτωπο ήρθε ταχύτατα και για να σωθούν από την πύρινη κόλαση, μπήκαν στο όχημα και αποχώρησαν αφήνωντας πίσω τις εγκαταστάσεις για να σώσουν τη ζωή τους πραγματικά στο "παρα πέντε".

Από την ηρωική τους προσπάθεια, που ευτυχώς έληξε αίσια καθώς δεν τραυματίστηκε κανείς, όπως μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία, έμεινε μόνο ένα δίκρουνο όπως ονομάζεται στην πυροσβεστική ορολογία και ό,τι μεταλικό υπήρχε, καθώς τις σωλήνες που είχαν για να σβήσουν τις έκαψαν οι φλόγες.

