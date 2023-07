Παράξενα

Γερμανία - Βερολίνο: Λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους (εικόνες)

Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές Αρχές. Συστάσεις στους πολίτες να παραμέινουν στα σπίτια τους. "Σαρώνεται" η περιοχή για να εντοπιστεί η λέαινα..

Θηλυκό λιοντάρι εθεάθη τη νύχτα να κυκλοφορεί ελεύθερο σε περιοχή του νότιου Βερολίνου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ — BNO News (@BNONews) July 20, 2023

Οι αρχές έλαβαν περί τα μεσάνυχτα πληροφορίες από κατοίκους κι ακόμη και βίντεο και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους.

#Update: A driver saw the escaped lion in Berlin killing a wild boar pic.twitter.com/02VnhEsDdI — Russian Market (@runews) July 20, 2023

Για τον εντοπισμό του λιονταριού κινητοποιήθηκαν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες.

Κατά την αρμόδια υπηρεσία του κρατιδίου, παραμένει άγνωστο από που διέφυγε το αιλουροειδές, αφού ήδη ολοκληρώθηκε σχετική έρευνα σε ζωολογικούς κήπους και τσίρκο της περιοχής.

