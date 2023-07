Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ισπανία ξεκίνησε με το... δεξί (εικόνες)

Χαλαρή ήταν η πρεμιέρα των Ισπανίδων στο τρίτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας του Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Εύκολο έργο είχε η Ισπανία, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η «ρόχα» επιβλήθηκε άνετα της Κόστα Ρίκα με 3-0 στο Ουέλινγκτον, στο πλαίσιο του Γ΄ ομίλου, «καθαρίζοντας» το ματς από το πρώτο ημίχρονο, όταν σκόραρε τρεις φορές σε διάστημα επτά λεπτών (αυτογκόλ της Ντελ Κάμπο στο 21΄ και τέρματα της Μπονμάτι στο 23΄ και της Γκονζάλεθ στο 27΄).

Η Ισπανία έχασε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με κορυφαία το πέναλτι της Ερμόσο που απέκρουσε η τερματοφύλακας Σολέρα.

Το μεγάλο αστέρι της ιβηρικής ομάδας, η Αλέξια Πουτέγιας, περασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 77ο λεπτό, καθώς δεν βρίσκεται ακόμη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη πέρυσι.

