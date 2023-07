Πολιτική

Φωτιές - Μητσοτάκης: Το “ευχαριστώ” για τη διεθνή βοήθεια

Την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες της ΕΕ που συνέδραμαν την Ελλάδα στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών εξέφρασε με αναρτήσεις του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναρτήσεις μέσω των οποίων ευχαριστεί τη Μάλτα, το Ισραήλ, τη Βουλγραρία και την Ιορδανία για την αποστολή βοήθειας στις φωτιές ανέβασε στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας UCPM και το RescEU απέδειξαν για άλλη μια φορά την τεράστια αξία τους σε περιόδους ανάγκης. Είμαστε ευγνώμονες σε όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Η συνεισφορά σας ήταν ανεκτίμητη. Σε δύσκολους καιρούς, η Ένωσή μας στέκεται με αλληλεγγύη. Ευχαριστώ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Ευχαρίστησε μία μία τις χώρες που έστειλαν αεροσκάφη και πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι αναρτήσεις του πρωθυπουργού:





A total of 70 firefighters with 14 vehicles from Bulgaria will be joining our forces as we fight together against forest fires. Thank you, Bulgaria, your help is much appreciated! ????????????#NikolaiDenkov — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

#rescEU and #UCPM have once more proved their immense value in times of need. We are grateful to all the countries that sent help to fight the forest fires in Greece. Your contribution has been invaluable. In trying times, our Union stands together in solidarity. Thank you. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

Our gratitude goes out to Israel, for dispatching two air-tractors to Greece to join the fight against forest fires. Thank you Israel for your solidarity and help! ????????@netanyahu — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

I want to express our sincere appreciation to Jordan, for sending a total of four firefighting helicopters to Greece to help us in the battle against forest fires. We are grateful for your contribution. ????????@KingAbdullahII — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

Με τα επίσημα αιτήματα της Πολιτικής Προστασίας και μετα τις επαφές του Πρωθυπουργού με ομολόγους του, μέχρι σήμερα συνδράμουν τις δυναμεις τους Πυροσβεστικού Σώματος που είναι στο πεδίο, τα παρακατω επίγεια και εναέρια μέσα από το εξωτερικό:

Μέσω Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

• Ιταλία 2 αεροσκάφη CL-415 (ενταγμένα στο rescEU, άφιξη 18/7, αναχώρηση 22/7) και

• Γαλλία 2 αεροσκάφη CL-415 (άφιξη 18/7, αναχώρηση 24/7)

• Η Ρουμανία, μια μονάδα επίγειας δασοπυρόσβεσης αποτελούμενη από 40 πυροσβέστες και 5 οχήματα (άφιξη 19-7-2023), επιπλέον 50 πυροσβέστες και 10 οχήματα (αναχώρηση από Ρουμανία 21/7)

• Η Σλοβακία, μια μονάδα επίγειας δασοπυρόσβεσης αποτελούμενη από 31 πυροσβέστες και 15 οχήματα (20-7-2023)

• Η Πολωνία, μια μονάδα επίγειας δασοπυρόσβεσης αποτελούμενη από 149 πυροσβέστες και 49 οχήματα (21-7-2023)

• Κύπρος, 2 air tractors (άφιξη 21/7)

• Κροατία, 1 CL-415 (ETA 21/7, 13.00 , Μέσω rescEU)

• Βουλγαρία-υπό διερεύνηση 50 άτομα, 10 οχήματα



Σε διμερές επίπεδο η Χώρα

• Ισραήλ , 2 Air-Tractors, άφιξη 20-7-2023

• Ιορδανία, 2 Mi-26 (ETA 21/7, 16.00) και 2 Super Puma (ETA 21/7, 16.00), μέσω Ρόδου

Κύπρος: Αποστολή μονάδας πτητικών μέσων στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Μετά από απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, αποστέλλεται, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοήθεια προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Η βοήθεια αποτελείται από δύο αεροπλάνα τύπου Air Tractor του Τμήματος Δασών, με τέσσερα άτομα πλήρωμα και επτά άτομα υποστηρικτικό προσωπικό εδάφους.

H αποστολή αναχώρησε σήμερα στις 08:00 από το αεροδρόμιο Πάφου με προορισμό το αεροδρόμιο Τατοΐου, όπου θα τύχει ενημέρωσης. Το πρόγραμμα πτήσεων περιλαμβάνει σταθμό στο αεροδρόμιο Ρόδου για ανεφοδιασμό, με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο Τατόϊ γύρω στις 13:00.

Η μονάδα πτητικών μέσων του Τμήματος Δασών έχει ενταχθεί από τα μέσα Ιουνίου του 2023 στο rescEU, που rescEU έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων για ανταπόκριση, με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Υπηρεσία επαφής του μηχανισμού στην Κύπρο είναι η Πολιτική Άμυνα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, διαχρονικά, ανταποκρίνεται για παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες είτε αξιοποιώντας πρόνοιες διακρατικών συμφωνιών είτε στ πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Κικίλιας: Τα ελληνικά Canadair επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα – Ένα μεγάλο μπράβο κι ένα μεγάλο ευχαριστώ

Βίντεο με τις προσπάθειες των ελληνικών Canadair που επιχειρούν στα Δερβενοχώρια και σε όλα τα μέτωπα ανήρτησε στο facebook ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, απευθύνοντας «Ένα μεγάλο Μπράβο και ένα μεγάλο Ευχαριστώ».

«Όλες τις τελευταίες ημέρες τα ελληνικά Canadair επιχειρούν στα Δερβενοχώρια και σε όλα τα μέτωπα. Ένα μεγάλο Μπράβο και ένα μεγάλο Ευχαριστώ. Δείτε προσεκτικά τη δυσκολία της επιχείρησης. Ας ακολουθήσουμε όλοι πιστά τις οδηγίες ώστε να διευκολύνουμε το σπουδαίο τους έργο: Για την ασφάλεια μας, την προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών» σημειώνει ο κ. Κικίλιας, παραθέτοντας το βίντεο από τις επιχειρήσεις των ελληνικών Canadair.

