ΑΕΚ: Ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις διαρκείας

Ρεκόρ... άνευ πρροηγουμένου στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Σύμφωνα με τους «κιτρινόμαυρους» έχουν πωληθεί έως τώρα 25.802 εισιτήρια για τους αγώνες του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, ενώ με τα ευρωπαϊκά ματς ο αριθμός φτάνει τα 40.000!

Υπάρχουν ακόμη θέσεις που είναι αδιάθετες, καθώς όσοι θα ήθελαν να τις αγοράσουν δεν μπορούσαν να πάρουν αντίστοιχα κι ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων διαρκείας για τις εγχώριες διοργανώσεις της σεζόν 2023-2024. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε επίσης, πως ήδη έχει καταγραφεί ιστορικό ρεκόρ διάθεσης διαρκείας για την ομάδα μας, καθώς έχουν μέχρι σήμερα πωληθεί 25.802 εισιτήρια για τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου, για την νέα σεζόν!

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, τον μοναδικό κόσμο της ΑΕΚ, για την απίστευτη ανταπόκριση που δημιούργησε αυτή την ιστορική επίδοση στις πωλήσεις διαρκείας.

Ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν πάντα η μεγάλη της δύναμη και το αποδεικνύει και φέτος με τρόπο που ξεπερνά και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως συνεχίζεται από την ερχόμενη Δευτέρα (24/7) η διάθεση διαρκείας για τις εγχώριες διοργανώσεις τηλεφωνικά, αλλά και μέσω email στην διεύθυνση tickets@aekfc.gr, στην οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι ενδιαφέρονται για αγορά.

Πρόκειται για εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στις V.I.P θύρες της OPAP ARENA. Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται και η πώληση των συνδεσμιακών εισιτηρίων διαρκείας.»

