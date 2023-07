Κοινωνία

Φωτιά στο Λαγονήσι: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα ζωά που κάηκαν σε καταφύγιο

Χάρη στις προσπάθειες εθελοντών, κάποια από αυτά τα ζώα κατάφεραν να σωθούν, τα περισσότερα όμως τυλίχτηκαν στις φλόγες

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε ο φρικτός θάνατος ζώων συντροφιάς (σκύλοι και γάτες), κατά τη προχθεσινή πυρκαγιά σε ιδιωτικό καταφύγιο στο Λαγονήσι.

Χάρη στις προσπάθειες εθελοντών, κάποια από αυτά τα ζώα κατάφεραν να σωθούν, τα περισσότερα όμως τυλίχτηκαν στις φλόγες μέσα στο καταφύγιο καθώς δεν είχαν δυνατότητα διαφυγής.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα και τις καταγγελίες που έγιναν μέσα από αναρτήσεις σε social media διέταξε τη διενέργεια ποινικής έρευνας ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κάηκε το καταφύγιο που φιλοξενούσε τα ζώα, σύμφωνα με το protothema.gr

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει η αντεισαγγελέας Παναγιώτα Λαμπρινάκου, η οποία αναμένεται να ζητήσει όλα τα στοιχεία για τη διαβίωση των ζώων και κυρίως στοιχεία ώστε να διακριβώσει αν στο χώρο του καταφύγιου κατά τον χρόνο της πυρκαγιάς υπήρχε άτομο για να συνδράμει στη διάσωσή τους.

