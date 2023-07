Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ιαπωνία “σκόρπισε” την Ζάμπια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολη νίκη με ευρύ σκορ πέτυχαν οι παίκτιες της Ιαπωνίας, στο δεύτερο παιχνίδι του Σαββάτου για το Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANt1+

-

Σαρωτική στο β΄ ημίχρονο, η Ιαπωνία συνέτριψε 5-0 τη Ζάμπια στο Χάμιλτον και μπήκε με το... δεξί στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η αστιατική ομάδα, που είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου το 2011, δυσκολεύτηκε μέχρι να διασπάσει την άμυνα των Αφρικανών, κάτι που κατάφερε τελικά με γκολ της Μιγιαζάουα λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημόχρονο.





Από κει και πέρα, οι Γιαπωνέζες κυριάρχησαν και ανέβασαν το δείκτη του σκορ με τέρματα της Τανάκα στο 55΄, ξανά της Μιγιαζάουα στο 62΄, της Εντό στο 71΄ και της Ουέκι στις καθυστερήσεις με πέναλτι.

Στη φάση αυτή αποβλήθηκε η τερματοφύλακας της Ζάμπια, Κατρίν Μουσόντα, και η αντικαταστάτριά της, Γιουνίς Σακάλα, απέκρουσε αρχικά το πέναλτι, όμως η διαιτητής έδειξε επανάληψη και τη δεύτερη φορά η Ουέκι ευστόχησε.

Ιαπωνία και Ισπανία είναι τα φαβορί του 3ου ομίλου και μέχρι τώρα δικαιώνουν τα προγνωστικά. Η ιβηρική ομάδα ξεκίνησε χθες (21/7) τις υποχρεώσεις της με ένα άνετο 3-0 επί της Κόστα Ρίκα.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ





Ειδήσεις σήμερα:

Τζέιμι Φοξ: Κλαίγοντας κάνει αποκαλύψεις για την υγεία του (βίντεο)

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Τι θέλει αλλά... δεν μπορεί να κάνει ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Μέσι: Ντεμπούτο με γκολ στην Ίντερ Μαϊάμι (εικόνες)