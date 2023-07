Κοινωνία

Τροχαίο - Βοιωτία: 19χρονο παλικάρι “έσβησε” στην άσφαλτο (εικόνες)

Θρήνος για τον 19χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 19χρονο παλλικάρι σημειώθηκε στην Βοιωτία και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο από Άγιο Δημήτριο προς Άγιο Σπυρίδωνα.

Ο 19χρονος οδηγώντας το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στο τεράστιο δέντρο που βρίσκεται στη μέση του επαρχιακού δρόμου, με αποτέλεσμα να βρει επί τόπου τραγικό θάνατο.

Ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν από το χωριό Άγιος Δημήτριος και όπως λένε συχωριανοί του, εκεί έχουν γίνει και άλλα σοβαρά τροχαία, ωστόσο το δέντρο παραδόξως παραμένει στη θέση του, καταμεσής του δρόμου, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

