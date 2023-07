Πολιτική

Φωτιά στην Ρόδο: Εκτάκτως ο Μητσοτάκης στην Πολιτική Προστασία

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώνεται για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Ρόδο και την επιχείρηση φιλοξενίας των πολιτών που μετακινήθηκαν προληπτικά σε ασφαλή σημεία του νησιού.

Φιλοξενία και διατροφή πληγέντων

Σε συνεννόηση με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ρόδου έχουν διατεθεί για φιλοξενία και διατροφή πολιτών που απομακρύνθηκαν νωρίτερα προληπτικά από τα ξενοδοχεία τους συνεδριακοί χώροι ξενοδοχείων ικανοί να φιλοξενήσουν 3.190 ανθρώπους.

Από το υπουργείο Ναυτιλίας διατέθηκαν για τον ίδιο σκοπό ήδη 3 πλοία Ε/ΟΓ. Πρόκειται για τα Παναγία Σκιαδανη (600), Δωδεκάνησος Εξπρές (347) και Blue Star Chios (300). Σύνολικά μπορούν να υποδοεχθούν 1.247 ανθρώπους.

Εξασφαλίστηκαν μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού 70 τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά τουριστών όπου χρειάζεται.

Χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και με ασφάλεια απομακρύνονται οι επισκέπτες της Ρόδου, από τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές, όπως επισημαίνει ανάρτηση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά στην ανάρτηση αναφέρεται: « Οι επισκέπτες απομακρύνονται με ασφάλεια από τις πληγείσες περιοχές της Ρόδου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Κατευθύνονται σε άλλα ξενοδοχεία στο νησί». Παράλληλα, σε δεύτερη ανάρτηση το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει: « Οι πληγείσες περιοχές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των συνολικών τουριστικών υποδομών της Ρόδου».

Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου για να διευκολυνθεί η απομάκρυνση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3681730.

Το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε επιπρόσθετα τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία μπορούν να καλούν αποκλειστικά ξένοι πολίτες τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων.

Πρόκειται για τους αριθμούς 210-3681259 και 210-3681350.

Το υπουργείο Εξωτερικών πάντως παρακαλεί τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους πολίτες που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο να επικοινωνούν απευθείας και αποκλειστικά με την Πολιτική Προστασία στο τηλέφωνο 112.

Στη Ρόδο έχει φτάσει κυβερνητικό κλιμάκιο για το θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ρόδο η οποία εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή Απολλώνων, Λαέρμων και Λάρδου.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο απαρτίζεται από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο και την υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη. Στο νησί βρίσκεται ήδη ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς.

Το κλιμάκιο μετέβη αμέσως στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο όπου έχουν συνεργασία με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο και άλλα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με τα νέα δεδομένα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και για σειρά ζητημάτων που αφορούν προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης όπως η φιλοξενία τουριστών από τις περιοχές που εκκενώθηκαν σε άλλους χώρους

