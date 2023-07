Πολιτισμός

Φωτιά στη Ρόδο: Ο ΕΕΣ στο πλευρό πυροσβεστών, κατοίκων και τουριστών (εικόνες)

Συγκινητική η ανταπόκριση των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης της φωτιάς που κατακαίει το νησί εδώ και 7 ημέρες.

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Ρόδο οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, βρίσκονται στο πλευρό των δυνάμεων κατάσβεσης αλλά και των κατοίκων και των τουριστών που μετακινούνται διαρκώς σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της.

Σύσσωμο το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ρόδο, «με τους εθελοντές του (Σαμαρείτες-Διασώστες, Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεότητας) βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσφέροντας Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη στους πυροσβέστες που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρά εγκαύματα από τη συνεχή μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα υποστηρίζουν με κάθε μέσο που διαθέτουν τους χιλιάδες κατοίκους και τους τουρίστες κατά τη διάρκεια μετακίνησής τους σε ασφαλές μέρος, παρέχοντας πρώτες βοήθειες, πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων αλλά και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί».

Ο εθελοντής του Ε.Ε.Σ. και Υπεύθυνος του Τμήματος Σαμαρειτών-Διασωστών του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ρόδου, Δημήτρης Γαλατάς, περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στο νησί αυτές τις ώρες.

