Μουντιάλ Γυναικών: Η Γερμανία διέλυσε το Μαρόκο (εικόνες)

Νίκη με ευρύ σκορ πέτυχαν οι Γεμρναίες, στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Επίδειξη δύναμης έκανε η Γερμανία, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

Οι δευτεραθλήτριες Ευρώπης συνέτριψαν 6-0 το Μαρόκο στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του 8ου ομίλου, και έδειξαν από νωρίς τις... διαθέσεις τους ενόψει της συνέχειας.

Δύο γκολ πέτυχε η Αλεξάντρα Ποπ (11΄, 39΄), ενώ σκόραραν επίσης οι Μπιλ (46΄) και Σίλερ (90΄).

Το τέταρτο και το πέμπτο τέρμα να προέρχονται από αυτγκόλ της Ελ Χατζ (54΄) και της Ρεντουανί (79΄).

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

