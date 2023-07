Καιρός

Καύσωνας - Τρίτη: Θερμική έξαρση με τον υδράργυρο στα “κόκκινα”

"Καμίνι' ξανά η Ελλάδα για δύο ημέρες. Που αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα “Cleon”, για την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου στα βορειοανατολικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί στα δυτικά, 3 έως 5 μποφόρ και από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 42, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς τους 43 με 44, στα νησιά του Ιονίου τους τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα ανατολικά τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί, 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39-41 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί στα παραθαλάσσια τμήματα. Ο υδράργυρος θα δείξει από 23 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο έως 43 με 44 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 42 και κατά τόπους στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς 43 με 44 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη έως 39-41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στα νότια 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39-41 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την Τετάρτη, όμως στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στην δυτική Στερεά από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, συνοδευόμενες πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), οι οποίες το βράδυ θα επεκταθούν και στη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί στα δυτικά, 4 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση από το βράδυ στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα υψηλά επίπεδα της Τρίτης και θα φτάσει στα ηπειρωτικά 40 με 42 και τοπικά στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς τους 43 με 44 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

