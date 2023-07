Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ιαπωνία… κόβει εισιτήριο για τις “16” (εικόνες)

Η Ιαπωνία νίκησε στον πρώτο από τους τρεις αγώνες της ημέρας στο Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η Ιαπωνία κέρδισε (2-0) την Κόστα Ρίκα σήμερα στο «Dunedin Stadium» για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, πανηγυρίζοντας μια δεύτερη επιτυχία σε ισάριθμους αγώνες που θα της επιτρέψει να προκριθεί στη φάση των «16» του κορυφαίου τουρνουά.

Η πρωταθλήτρια του 2011, Ιαπωνία θα πάρει το εισιτήριό της για τη φάση των νοκ άουτ, εάν η Ισπανία κερδίσει ή έρθει ισόπαλη αργότερα σήμερα (10:30) με τη Ζάμπια στο Όκλαντ.

Τα γκολ της νίκης σημείωσαν οι, Χικάρου Ναομότο (25’) και Αόμπα Φουζίνο (27’).

Η Κόστα Ρίκα, η οποία ηττήθηκε με 3-0 από την Ισπανία στο πρώτο της πρώτο παιχνίδι, μετά βίας κατάφερε να περιορίσει την ήττα της με δύο γκολ.

Παρά το γεγονός ότι είχε 25 προσπάθειες στο τέρμα, ωστόσο, η Ιαπωνία δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει περισσότερα γκολ.

Η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο Ουέλινγκτον τη Δευτέρα σε έναν αγώνα που σχεδόν σίγουρα θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα είναι η κορυφή του ομίλου. H Κόστα Ρίκα θα παίξει με τη Ζάμπια στο Χάμιλτον την ίδια στιγμή που και οι δύο ομάδες συνεχίζουν να επιδιώκουν την πρώτη τους νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

