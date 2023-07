Αθλητικά

Εθνική Πόλο – Παπαναστασίου: ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος (βίντεο)

Ο παίκτης της εθνικής πόλο που γράφει «ιστορία» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μίλησε στον ΑΝΤ1 λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία.

Η Εθνική Πόλο ανδρών της χώρας μας ετοιμάζεται να διεκδικήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης.

H Εθνική... "μαγεία", συνέτριψε 13-7 τη Σερβία στην προημιτελική φάση και προκρίθηκε στον τελικό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία.

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, διεθνής της ομάδας πόλο, μίλησε λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε, "ο στόχος είναι ξεκάθρος, δεν έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας" και στη συνέχεια ανέφερε ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και δεν είχε σημασία αν αντίπλος στον τελικό θα ήταν η Ουγγαρία ή η Ισπανία. "Θα χρειαζόταν απλά διαφορετική προετοιμασία με κάθε αντίπαλο" είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, "μοιράστηκε" το μυστικό της μεγάλης επιτυχίας, που όπως αποκάλυψε είναι η... άμυνα. Τόνισε ότι στον σημερινό αγώνα με τη Σερβία η ομάδα έδωσε "ρεσιτάλ" άμυνας και σε συνδυασμό με το ταλέντο και τις σωστέ επιθετικές επιλογές, έφερε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

"Είναι ο μέγιστος στόχος που έχουν οι ομάδες κάθε τετραετία" ανέφερε σχετικά με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς αγώνες.

"Όλα όσα κάνουμε εδω πέρα είναι ασήμαντα μπροστά στις απώλειες ανθρώπινης ζωής, Αν μπορούμε να δώσουμε λίγη χαρά και κουράγιο όσο μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν η μεγαλύτερη τιμή για εμάς" ανέφερε για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την χώρα μας.

