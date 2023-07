Κοινωνία

Ασούρα: Σιίτες μουσουλμάνοι αυτομαστιγώθηκαν στον Πειραιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γιορτή γίνεται την 10η μέρα του πρώτου μήνα του μουσουλμανικού και τιμάται η επέτειος της μάχης της Καρμπάλα στην ομώνυμη πόλη του σημερινού Ιράκ.

-

Σιίτες μουσουλμάνοι γιόρτασαν για 45η συνεχόμενη χρονιά την ημέρα της Ασούρας στην Ελλάδα. η γιορτή γίνεται την 10η μέρα του πρώτου μήνα του μουσουλμανικού και τιμάται η επέτειος της μάχης της Καρμπάλα στην ομώνυμη πόλη του σημερινού Ιράκ πριν από περίπου 14 αιώνες.

Οι συμμετέχοντες πιστοί, αυτομαστιγώνονται στην μνήμη του μαρτυρικού θανάτου του ιμάμη Χουσεΐν εγγονού του προφήτη Μωάμεθ και 72 συντρόφων του.

Ο Ασίρ Χαρντέιν, εκπρόσωπος της σιιτικής κοινότητας των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, δήλωσε ότι «είναι η κορύφωση της ημέρας της Ασούρας και είναι η σημαντικότερη γιορτή για μας».

Είναι μια ημέρα θρήνου για τους σιίτες μουσουλμάνους. Το έθιμο του αυτομαστιγώματος είναι η κορύφωση του εορτασμού της ημέρας της Ασούρας, ενώ λίγο πριν, πάνω σε ένα άλογο, γίνεται περιφορά του επιταφίου.

«Είναι μία διαδικασία για να τιμήσουμε τον ιμάμη μας», τόνισε ο Ασίρ Χαρντέιν.

Περίπου 400 άτομα έλαβαν μέρος στο αυτομαστίγωμα φέτος στην Ελλάδα, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Ελλάδα: Black Hawk από τις ΗΠΑ στη μάχη με τις φλόγες

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του