Formula 1 - Σπριντ GP Βελγίου: Ο Φερστάπεν πάλι πρώτος

Νέος θρίαμβος για τον Ολλανδό οδηγό, που παρά την κακοκαιρία, κατάφερε να τερματίσει πρώτος.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, πρώτευσε στον αγώνα σπριντ για το γκραν πρι του Βελγίου, στην πίστα του βροχερού Σπα και αύξησε το προβάδισμά του από τον δεύτερο στη Formula 1 στους 118 βαθμούς.

Ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι ήταν δεύτερος για τη McLaren, με τον Γάλλο Πιερ Γκασλί τρίτο (Alpine). Ο πλησιέστερος αντίπαλος στη βαθμολογία και συμπαίκτης τού Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρες, αποσύρθηκε μετά από μια σύγκρουση με τον Λιούις Χάμιλτον (Mercedes), ο οποίος τερμάτισε έβδομος.

Ο αγώνας σπριντ καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά μία ώρα, εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής στη βελγική πόλη. Ο αγώνας της Κυριακής (30/7) είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 16:00.

