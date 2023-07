Εμπαπέ: Δέχθηκε πρόταση από την Λίβερπουλ;

Αθλητικά

Νέα δεδομένα στην υπόθεση Κιλιάν Εμπαπέ έρχονται να βάλουν οι Άγγλοι, οι οποίοι αναφέρουν πως ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει πρόταση από την Λίβερπουλ προκειμένου να αγωνιστεί με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ την νέα σεζόν.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η «Mirror» η Λίβερπουλ είναι ο τελευταίος σύλλογος που μπαίνει στο κόλπο για να αποκτήσει τον Κιλιάν Εμπαπέ και μάλιστα είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα οι «ρεντς» θέλουν να πάρουν τον 24χρονο επιθετικό ως δανεικό για ένα χρόνο, προσφέροντας του τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και σε μια ομάδα που διεκδικεί το Champions League, τίτλο που ο Γάλλος δεν έχει κατακτήσει ακόμα.

Ωστόσο αν και η Παρί δεν θα έλεγε όχι σε ένα τέτοιο σενάριο, η τελική απόφαση ανήκει στον Εμπαπέ, ο οποίος έχει κάνει ξεκάθαρο πως το ερχόμενο καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν στην ομάδα των ονείρων του, την Ρεάλ Μαδρίτης.

